Ціни на дешеві товари китайських компаній Shein і Temu зростають, оскільки Трамп закриває безмитну лазівку - BBC

Президент Дональд Трамп закрив лазівку для безмитних посилок низької вартості. Це призвело до зростання цін для американських клієнтів таких гігантів онлайн-торгівлі, як Shein і Temu, повідомляє ВВС, пише УНН.

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Китайські гіганти онлайн-торгівлі покладалися на так зване звільнення "de minimis", щоб продавати і відправляти товари низької вартості безпосередньо до США без необхідності сплачувати мита або податки на імпорт.

De minimis - це латинський термін, який дослівно перекладається як "найменший". У цьому контексті він стосується торгового правила США, прийнятого Конгресом у 1938 році, щоб уникнути витрат, пов'язаних зі стягненням лише невеликих сум імпортних зборів. У 21 столітті, після низки підвищень цього порогу, це правило дозволило роздрібним торговцям відправляти американським клієнтам посилки вартістю менше 800 доларів без сплати мита чи податків. Прихильники цієї лазівки, що вона допомогла спростити митний процес.

За даними Митної та прикордонної служби США (CBP), вантажі, на які поширюється цей виняток, становлять понад 90% усіх вантажів, що ввозяться в країну.

Китайські інтернет-магазини, такі як Shein і Temu, отримали значну вигоду від цієї лазівки. Обидві платформи залучили мільйони американських клієнтів завдяки маркетинговим бліц-акціям, які демонстрували їхні наднизькі ціни. І саме звільнення de minimis допомогло їм запропонувати ці пропозиції так дешево.

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Але і Трамп, як і його попередник Джо Байден, заявив, що вона завдавала шкоди американському бізнесу і використовувалася для контрабанди нелегальних товарів, зокрема наркотиків.

У лютому Трамп ненадовго закрив цю лазівку. Призупинення було швидко скасоване, оскільки митні інспектори, фірми з доставки та інтернет-магазини намагалися пристосуватися до таких серйозних змін за короткий термін.

Під час першого призупинення дії винятку Поштова служба США тимчасово припинила приймати посилки з материкового Китаю та Гонконгу.

В указі, яким було оголошено про останнє рішення, зазначено, що воно спрямоване на боротьбу з незаконним ввезенням синтетичних опіоїдів, таких як фентаніл.

У ньому йдеться про те, що багато китайських вантажовідправників використовують обманні методи, щоб приховати заборонені речовини в упаковках низької вартості, "щоб скористатися звільненням від сплати мита de minimis".

Ці наркотики вбивають десятки тисяч американців щороку, в тому числі 75 000 смертей на рік від одного лише фентанілу - додали у звіті.

Байден також забороняв

Ідея не нова. Минулого року адміністрація Байдена запропонувала правила, покликані зупинити "зловживання" звільненням від мит.

Зростаючий обсяг мінімальних поставок ускладнює виявлення та блокування нелегальних або небезпечних поставок - зазначалося в документі.

Цей крок відповідає політиці Трампа, спрямованій на боротьбу з товарами з Китаю.

Білий дім також розкритикував успіх таких фірм, як Temu і Shein, у тому, що вони створили додаткове навантаження на прикордонні служби, оскільки кількість посилок, що потрапляють до США через цю лазівку, зросла з приблизно 140 мільйонів десять років тому до понад мільярда минулого року.

Що це означає для онлайн-шопінгу

Посилки, що надсилаються до США з материкового Китаю та Гонконгу вартістю до 800 дол, тепер обкладаються податком у розмірі 120% або фіксованим збором. Спочатку цей збір становив 100 дол, а на початку червня він має зрости до 200 дол.

Ще до того, як ці пакунки обклали податком на імпорт, американські споживачі побачили, що ціни на них зросли. Shein і Temu підвищили ціни для своїх американських клієнтів до 2 травня "у зв'язку з нещодавніми змінами у світових торговельних правилах і тарифах".

Минулого року Американський форум дій, політична група правого спрямування, підрахувала, що скасування пільги призведе до "додаткових щорічних витрат у розмірі від 8 до 30 мільярдів доларів, які зрештою будуть перекладені на плечі споживачів".

Доповнення

Генеральний директор Apple Тім Кук під час пресконференції в середу докладно розповів про те, як компанія реагує на мита США, запроваджені президентом Дональдом Трампом, оцінивши потенційний вплив на бізнес компанії у щонайменше 900 млн доларів цього кварталу