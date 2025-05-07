Мита Трампа: Shein і Temu різко скоротили продажі через підвищення цін

Дві компанії, які постачають товари з Китаю підвищили роздрібні ціни, щоб покрити витрати, пов'язані з підвищенням митних тарифів у США. Також Temu та Shein також довелося скоротити рекламу. у Сполучених Штатах.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg та Reuters.

Деталі

Мита, запроваджені адміністрацією президента Трампа впливають на бізнес-плани компаній Temu та Shein. Протягом останнього тижня підтверджується двозначне падіння продажі після того, як китайські гіганти електронної комерції підвищили роздрібні ціни, щоб покрити витрати через збільшення митних тарифів з боку США.

Вloomberg передає, що згідно з офіційними даними продажі Temu, що належить PDD Holdings Inc., впали на 17%. Ідеться про період з 25 квітня по 1 травня.

Shein за цей же тиждень зафіксував падіння продажів у США на 23% - порівняно з попередніми сімома днями.

Початкове падіння продажів є однією з перших реакцій американських споживачів на підвищення цін, спричинене рішенням Трампа ліквідувати так звану податкову лазівку "de minimis". Temu та Shein тривалий час покладалися на неї, відправляючи невеликі безмитні посилки з КНР споживачам у США.

Довідка

Temu та Shein значною мірою залежать від ланцюга поставок Китаю. Обидві компанії скоригували свої ціни з 25 квітня, оскільки операційні витрати різко зросли через митні тарифи.

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Temu переклала майже всі нові імпортні податки Трампа на американських споживачів на товари, що постачаються безпосередньо з Китаю. Вартість деяких товарів майже подвоїлася.

Shein і Temu подвоїли рекламу в Європі

Також Temu та Shein очевидно вирішили трохи відійти від американського ринку, оскільки витрати на цифрову рекламу в Європі у квітні були збільшні, чого не прослідковувалося на ринку Сполучених Штатів.

Витрати Temu та Shein на рекламу у Франції та Великій Британії зросли більше, ніж в інших європейських країнах. Згідно з даними Sensor Tower, ексклюзивно наданими Reuters, Shein збільшив свої витрати на 35% у Франції та Великій Британії, тоді як Temu PDD Group зріс на 40% та 20% у порівнянні з попереднім місяцем відповідно.

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що економіка Китаю зараз працює дуже погано через запроваджені ним мита у 145%. Цікаво, що споживча довіра в США, яка і без того була під тиском зростання вартості життя, у квітні 2025 року впала до майже п'ятирічного мінімуму, пише Вloomberg.

Ціни на дешеві товари китайських компаній Shein і Temu зростають, оскільки Трамп закриває безмитну лазівку - BBC