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ЄС посилить перевірку товарів з Shein і Temu: що чекає на покупців

Київ • УНН

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Єврокомісія планує посилити митний контроль товарів з азійських маркетплейсів через небезпечну продукцію. Розглядається скасування звільнення від мит на імпорт товарів дешевше 150 євро.

Європейський Союз посилить перевірку товарів з азійських маркетплейсів, таких як Shein і Temu, під час митного контролю. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що перевірка відбуватиметься у межах заходів Єврокомісії для боротьби з "небезпечною продукцією", яка заполонила ринок ЄС.

У Єврокомісії вважають, що мільярди недорогих товарів, які щорічно потрапляють до блоку, порушують закони ЄС і що через ці товари європейські компанії програють конкуренцію.

Віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен заявила, що зростання електронної комерції призвело до "багатьох проблем" і що ЄС повинен мінімізувати ризики небезпечних товарів, які "загрожують здоров’ю та безпеці споживачів".

Більшість з цих товарів виявивились небезпечним, підробленими або навіть небезпечним, тому вони часто не відповідають нашим стандартам

- сказала Хенна Вірккунен.

За інформацією видання, минулого року до ЄС надійшло 4,6 млрд посилок із низькою вартістю, що еквівалентно 12 млн на день, що втричі більше, ніж у 2022 році. Більше 91% посилок вартістю менше 150 євро надійшли з Китаю, де Temu та Shein виробляють та відправляють більшу частину своїх товарів.

В опублікованому в середу політичному документі комісія заявила, що співпрацюватиме з національними митними органами 27 держав-членів ЄС, щоб зосередитися на небезпечній продукції, що продається в Інтернеті, включаючи посилення нагляду за ринком та тестування

- пише видання.

За повідомлення Єврокомісії, зростання кількості дешевих товарів, придбаних онлайн, зазвичай у китайських маркетплейсах, збільшує тиск на митницю.

Відтак Єврокомісія закликає посадовців ЄС скасувати звільнення від мит на імпорт товарів дешевше 150 євро та пропонує розглянути можливість запровадити збір за обробку для роздрібних торговців, аби покрити витрати на нагляд за дотриманням правил ЄС.

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Єврокомісія також занепокоєна впливом на навколишнє середовище потоку дешевого імпорту – починаючи від забруднень, пов’язаних з виробництвом товару та транспортуванням, та закінчуючи "значними проблеми", які виникають у європейських органів під час перероблення відходів. Мовляв, останнім доводиться мати справу з неякісною, токсичною або важкоперероблюваною продукцією.

У ЄС заговорили про посилення перевірок після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 10% мито на товари з Китаю, тим самим заборонивши безмитну доставку товарів до Штатів які дешевші 800 доларів.

Нагадаємо

Європейська Комісія розпочала офіційне розслідування щодо Temu через можливі порушення Закону про цифрові послуги. Попередній аналіз показав, що Temu може не впоратися з невідповідними продуктами і не усунути ризики, пов'язані з дизайном своєї платформи, що викликає звикання, наприклад, програмами винагород, при цьому не виконуючи зобов'язань по прозорості.

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Віта Зеленецька

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