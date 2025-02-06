ЕС ужесточит проверку товаров из Shein и Temu: что ждет покупателей

Европейский Союз усилит проверку товаров из азиатских маркетплейсов, таких как Shein и Temu, во время таможенного контроля. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что проверка будет проходить в рамках мероприятий Еврокомиссии для борьбы с "опасной продукцией", которая заполонила рынок ЕС.

В Еврокомиссии считают, что миллиарды недорогих товаров, которые ежегодно попадают в блок, нарушают законы ЕС и что из-за этих товаров европейские компании проигрывают конкуренцию.

Вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен заявила, что рост электронной коммерции привел ко "многим проблемам" и что ЕС должен минимизировать риски опасных товаров, которые "угрожают здоровью и безопасности потребителей".

Большинство из этих товаров оказались небезопасными, поддельными или даже опасными, поэтому они часто не соответствуют нашим стандартам - сказала Хенна Вирккунен.

По информации издания, в прошлом году в ЕС поступило 4,6 млрд посылок с низкой стоимостью, что эквивалентно 12 млн в день, что втрое больше, чем в 2022 году. Более 91% посылок стоимостью менее 150 евро поступили из Китая, где Temu и Shein производят и отправляют большую часть своих товаров.

В опубликованном в среду политическом документе комиссия заявила, что будет сотрудничать с национальными таможенными органами 27 государств-членов ЕС, чтобы сосредоточиться на опасной продукции, продаваемой в Интернете, включая усиление надзора за рынком и тестирование - пишет издание.

По сообщению Еврокомиссии, рост количества дешевых товаров, приобретенных онлайн, обычно в китайских маркетплейсах, увеличивает давление на таможню.

Поэтому Еврокомиссия призывает чиновников ЕС отменить освобождение от пошлин на импорт товаров дешевле 150 евро и предлагает рассмотреть возможность ввести сбор за обработку для розничных торговцев, чтобы покрыть расходы на надзор за соблюдением правил ЕС.

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Еврокомиссия также обеспокоена влиянием на окружающую среду потока дешевого импорта - начиная от загрязнений, связанных с производством товара и транспортировкой, и заканчивая "значительными проблемы", которые возникают у европейских органов при переработке отходов. Мол, последним приходится иметь дело с некачественной, токсичной или трудноперерабатываемой продукцией.

В ЕС заговорили об усилении проверок после того, как президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлину на товары из Китая, тем самым запретив беспошлинную доставку товаров в Штаты дешевле 800 долларов.

Напомним

Европейская Комиссия начала официальное расследование в отношении Temu из-за возможных нарушений Закона о цифровых услугах. Предварительный анализ показал, что Temu может не справиться с неподходящими продуктами и не устранить риски, связанные с дизайном своей платформы, вызывающим привыкание, например, программами вознаграждений, при этом не выполняя обязательств по прозрачности.

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