Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Биологически-активные или диетические добавки в Украине имеют большую популярность-это некое средство от всех на свете недугов и от боли, и от жара, и от зуда, выпадения волос, насморка и даже онкологии. Но едва ли не наибольшей популярностью пользуются диетические добавки, которые должны способствовать похудению.

Именно на одну из таких добавок УНН и обратил внимание, благодаря потребительнице, которая заказала популярное средство через один из маркетплейсов.

Добавка о которой идет речь - Alli (Алли). Она довольно популярна во многих странах и, заметим, что в некоторых продается только по назначению врача.

А вот в Украине продукт под такой торговой маркой можно приобрести, в частности у продавца "здоровье и долголетие", например, на торговой площадке Bigl.

Мировой бестселлер

Alli патентованная разработка компании GlaxoSmithKline (GSK). Разрешение на реализацию этого средства на американском рынке компания получила в 2001 году, в 2009 году-аналогичную лицензию выдал ЕС. С тех пор препарат стал довольно популярным в борьбе с избыточным весом. Он стал своего рода альтернативой полностью рецептурному во многих странах мира препарату Орлистат дозировкой 120 мг. Кстати, орлистат в дозировке 120 мг является рецептурным препаратом и в Украине. Alli содержит 60 мг орлистата и, как мы уже указывали, продается без рецепта в некоторых странах. Некоторые страны с момента запуска, согласно открытой информации, все же установили определенные ограничения, которые соответствуют и предостережениям производителя, в частности в отношении индекса массы тела, который должен быть не ниже показателя 28.

Хотя Alli и получил безрецептурные лицензию в США и ЕС, но все же является медицинским препаратом с активно действующим веществом орлистат, который является ингибитором липаз желудочно-кишечного тракта.

Ананасы в сахарной пудре

Так что же продают украинским потребителям?

Начнем с того, что приобрести Alli во многих странах можно в аптеках и даже через сайты-маркетплейсы, в частности, ebay.

В магазине "Здоровье и долголетие" потребителям предлагается 20 капсул по цене в триста гривен. То есть стоимость будет ориентировочно 2550 грн за 170 капсул, что никак не равно 139 долларам США.

Кроме того, за рубежом, даже на интернет-магазинах, четко указан состав препарата и он содержит орлистат, в количестве 60 мг.

Что же мы видим в описании Alli от украинских продавцов?

Стопроцентные натуральные компоненты! Какие именно-остается для потребителя загадкой.

Однако, УНН стал известным загадочный состав украинского "Алли": экстракт плодов ананаса, экстракт фукуса, экстракт корней имбиря, экстракт сельдерея, экстракт лепестков цветов гибискуса, экстракт зеленого чая и экстракт стевии. Такой "гербарий" нет ничего общего с веществом орлистат.

Производится такая добавка на Закарпатье в селе Тростник по адресу улица Шолохова, 13, которая кстати, сейчас уже переименована в улицу Виноградную. Производителем является некий ФЛП Мартинеко-ни имени, ни отчества. По указанному на упаковке адресу в открытых реестрах тоже не зарегистрировано ни одного предприятия.

Магазин "Здоровье и долголетие" активно продает целый ряд диетических добавок.

Интересно, что детальный состав не указывается – повсюду натуральные ингредиенты.

Магазин имеет интересный отзыв.

Хотя следует добавить, что большинство отзывов о продавце положительные, но касаются в основном сервиса. Предполагаем, однако, что эти отзывы могут быть внесены самим продавцом, или же, к сожалению, свидетельствуют о неосведомленности клиентов относительно продуктов, которые они покупают.

Это лишь один пример того, как украинцев обманывают на популярных продуктах. Ведь таких магазинов множество, а в целом БАДы продаются повсюду от аптеке супермаркетов до интернет-магазинов и заправок. Ведь спрос порождает предложение.

Интересно, что диетические добавки в Украине не относятся к лекарственным средствам и их обращение не регулируется Гослекслужбой, БАД отнесены к пищевым продуктам и следить за ними должна Госпродпотребслужба, которая, кстати, недавно сообщала, что граждане довольно часто обращаются относительно именно этой категории товаров. Добавим, что на упаковке украинского "Алли", мы не обнаружили, обязательных для диетических добавок указания, что их не следует использовать как замену полноценного рациона питания, а также предупреждения не превышать рекомендуемое количество для ежедневного потребления.

УНН также обратится в Госпродпотребслужбу за информацией о добавке о которой идет речь в статье, а также о ситуации с БАД в целом. Также мы направим запрос в GlaxoSmithKline о том известно ли им об использовании в Украине ФЛП Макаренко запатентованной торговой марки.