Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
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В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
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В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

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В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113384 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104396 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  214343 просмотра

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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  379479 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

На интернет-рынках Украины продается сомнительная пищевая добавка, которая позиционируется как популярный препарат для похудения "Алли".

Общество •   •  24131 просмотра
Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры, считает эксперт.

Экономика •   •  25484 просмотра
Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

СБУ задержала информатора российского гру, который собирал разведданные о расположении украинских артиллерийских подразделений под Волчанском в Харьковской области, чтобы помочь российским войскам захватить город.

Война •   •  7100 просмотра
Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

Некоторые страны ЕС выступают за санкции в отношении Грузии из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

Несколько стран ЕС настаивают на введении санкций против Грузии, включая приостановку безвизового режима, в ответ на попытки Грузии ввести закон об "иностранных агентах", аналогичный российскому законодательству, несмотря на предупреждения ЕС и массовые протесты.

Новости Мира •   •  6890 просмотра
Некоторые страны ЕС выступают за санкции в отношении Грузии из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Верховная Рада Украины приняла закон, вводящий мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания.

Экономика •   •  9010 просмотра
Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

Сегодня, 22 мая, "Укрэнерго" сняло ограничения на потребление электроэнергии по всей Украине с 07:00 до 20:00. Электроснабжение 95% потребителей, пострадавших от ночной российской атаки на Востоке, было восстановлено.

Общество •   •  10087 просмотра
Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

Представитель Пентагона подтвердил политику США по предоставлению Украине оборонных возможностей для защиты ее суверенной территории, на вопрос об отсутствии разрешения нанесения ответных ударов и ответа на атаки с территории России.

Война •   •  10585 просмотра
"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

Польша воссоздала комиссию по расследованию влияния России на интересы безопасности страны в 2004-2024 годах, возглавляемую главой военной контрразведки, на фоне опасений по поводу российских попыток саботажа и подрывной деятельности.

Новости Мира •   •  7827 просмотра
В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

Правоохранители обнаружили на Прикарпатье массовое производство контрафактной бытовой химии под брендами мировых производителей. Разоблачили сделку на 1,5 млн грн киберполицейские Ивано-Франковской области.

Криминал и ЧП •   •  8201 просмотра
На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай оказывает огромную поддержку военно-промышленной базе россии за счет импорта станков и микроэлектроники, что позволяет рф производить танки и боеприпасы рекордными темпами, несмотря на то, что напрямую не поставляет оружие для войны на Украине.

Война •   •  11892 просмотра
Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине