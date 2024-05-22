Підробні світові бренди та цукрова пудра: як в Україні через популярні маркетплейси продаються сумнівні БАДи

Біологічно-активні або дієтичні добавки в Україні мають неабияку популярність – це такий собі засіб від усіх на світі недуг і від болю, і від жару, і від свербіння, випадіння волосся, нежиті та навіть онкології. Та чи не найбільшою популярністю користуються дієтичні добавки, що мають сприяти схудненню.

Саме на одну з таких добавок УНН і звернув увагу, завдяки споживачці, яка замовила популярний засіб через один з маркетплейсів.

Добавка про яку йде мова - Alli (Аллі). Вона доволі популярна у багатьох країнах і, зауважимо, що в деяких продається лише за призначенням лікаря.

А ось в Україні продукт під такою торговою маркою можна придбати, зокрема у продавця "Здоров’я та довголіття", наприклад, на торгівельній площадці Bigl.

Світовий бестселер

Alli патентована розробка компанії GlaxoSmithKline (GSK). Дозвіл на реалізацію цього засобу на американському ринку компанія отримала у 2001 році, у 2009 році – аналогічну ліцензію видав ЄС. З того часу препарат став доволі популярним у боротьбі з надлишковою вагою. Він став свого роду альтернативою повністю рецептурного в багатьох країнах світу препарату Орлістат дозуванням 120 мг. До речі, орлістат у дозуванні 120 мг є рецептурним препаратом і в Україні. Alli містить 60 мг орлістату, і, як ми вже вказували, в деяких країнах продається без рецепта. Деякі країни з часу запуску, відповідно до відкритої інформації, все ж встановили певні обмеження, які відповідають і застереженням виробника, зокрема щодо індексу маси тіла, який має бути не нижчим за показник 28.

Хоча Alli і отримав безрецептурну ліцензію у США та ЄС, але все ж є медичним препаратом з активною діючою речовиною орлістат, яка є інгібітором ліпаз шлунково-кишкового тракту.

Ананаси в цукровій пудрі

Так що ж продають українським споживачам?

Почнемо з того, що придбати Alli в багатьох країнах можна в аптеках та навіть через сайти-маркетплейси, зокрема, ebay.

У магазині "Здоров’я та довголіття" споживачам пропонується 20 капсул за ціною у триста гривень. Тобто вартість буде орієнтовно 2550 грн за 170 капсул, що ніяк не дорівнює 139 доларам США.

Крім того, закордоном, навіть на інтернет-магазинах, чітко вказаний склад препарату і він містить орлістат, у кількості 60 мг.

Що ж ми бачимо в описі Alli від українських продавців?

Стовідсоткові натуральні компоненти! Які саме - залишається для споживача загадкою.

Однак, УНН став відомим загадковий склад українського "Аллі": екстракт плодів ананаса, екстракт фукуса, екстракт коренів імбиру, екстракт селери, екстракт пелюсток квітів гібіскусу, екстракт зеленого чаю та екстракт стевії. Такий "гербарій" немає нічого спільного з речовиною орлістат.

Виробляється така добавка на Закарпатті у селі Тросник за адресою вулиця Шолохова,13, яка до речі, наразі вже перейменована у вулицю Виноградну. Виробником є такий собі ФОП Мартинеко – ні імені, ні по-батькові. За вказаною на пакуванні адресою у відкритих реєстрах теж не зареєстровано жодного підприємства.

Магазин "Здоров’я та довголіття" активно продає цілу низку дієтичних добавок.

Цікаво, що детальний склад не вказується – всюди натуральні інгредієнти.

Магазин має цікавий відгук.

Хоча слід додати, що більшість відгуків про продавця позитивні, але стосуються здебільшого сервісу. Припускаємо, однак, що ці відгуки можуть бути внесені самим продавцем, або ж, на жаль, свідчать про необізнаність клієнтів щодо продуктів, які вони купують.

Це лише один приклад того, як українців дурять на популярних продуктах. Адже таких магазинів безліч, а загалом БАДи продаються всюди від аптек і супермаркетів до інтернет-магазинів та заправок. Адже попит породжує пропозицію.

Цікаво, що дієтичні добавки в Україні не відносяться до лікарських засобів і їхній обіг не регулюється Держлікслужбою, БАД віднесені до харчових продуктів та стежити за ними має Держпродспоживслужба, яка, до речі, нещодавно повідомляла, що громадяни досить часто звертаються щодо саме цієї категорії товарів. Додамо, що на упаковці українського "Аллі", ми не виявили, обов’язкових для дієтичних добавок вказівки, що їх не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, а також попередження не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.

УНН також звернеться до Держпродспоживслужби за інформацією щодо добавки про яку йде мова в статті, а також щодо ситуації з БАД загалом. Також ми спрямуємо запит до GlaxoSmithKline про те чи відомо їм про використання в Україні ФОП Макаренко запатентованої торгової марки.