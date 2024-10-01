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Китайские банки ограничили расчеты с продавцами на маркетплейсах рф

Китайские банки ограничили расчеты с продавцами на маркетплейсах рф

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 10:57  •  4860 просмотра

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Китайские банки усложнили трансграничные расчеты для закупки товаров на российских маркетплейсах. Доля Китая в платежах российских маркетплейсов за год сократилась на четверть, до 51,1%.

Трансграничные расчеты для закупки в Китае товаров повседневного спроса отныне затруднены на российских маркетплейсах. За год доля КНР в расчетах компаний, работающих для российских маркетплейсов, сократилась на четверть.

Сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Для продавцов товаров на маркетплейсах рф усилились сложности с платежами через банки Китая. По данным «Коммерсант» после того, как китайские банки усложнили платежи из РФ за товары электроники, соответствующие препятствия распространилось на другие группы товаров.

О том, что сейчас «сложно провести трансграничные расчеты для закупки в Китае товаров повседневного спроса, включая одежду и продукты питания», подтвердил индивидуальный предприниматель из Хабаровска, сообщает издание.

Согласно расчетам PRO Wildberries, доля Китая на российских маркетплейсах снизилась до 51,1% с 67,8%.

В январе-августе 2024 года доля Китая в трансграничных платежах российских маркетплейсов снизилась на 16,7 процентного пункта.

Впрочем, крупные российские маркетплейсы утверждают, что не испытывают значительных проблем из-за замедления трансграничных расчетов с Китаем, говорится в материале.

Напомним,

УНН передавал, что согласно заявлению заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, в условиях жестких санкций против РФ, Китай напрямую помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украиныи. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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