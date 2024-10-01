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Китайські банки обмежили розрахунки з продавцями на маркетплейсах рф

Китайські банки обмежили розрахунки з продавцями на маркетплейсах рф

Київ • УНН

 • 11984 перегляди

Китайські банки ускладнили транскордонні розрахунки для закупівлі товарів на російських маркетплейсах. Частка Китаю в платежах російських маркетплейсів за рік скоротилася на чверть, до 51,1%.

Транскордонні розрахунки для закупівлі в Китаї товарів повсякденного попиту відтепер ускладнено на російських маркетплейсах. За рік частка КНР у розрахунках компаній, що працюють для російських маркетплейсах, скоротилася на чверть.

Повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Для продавців товарів на маркетплейсах рф посилилися складнощі з платежами через банки Китаю. За даними "Коммерсант" після того, як китайські банки ускладнили платежі з рф за товари електроніки, відповідні перешкоди поширилося на інші групи товарів.

Про те, що наразі "складно провести транскордонні розрахунки для закупівлі в Китаї товарів повсякденного попиту, включно з одягом і продуктами харчування", підтвердив індивідуальний підприємець із хабаровська, повідомляє видання.

Згідно з розрахунками PRO Wildberries, частка Китаю на російських маркетплейсах знизилася до 51,1% з 67,8%.

У січні-серпні 2024 року частка Китаю в транскордонних платежах російських маркетплейсів знизилася на 16,7 процентного пункту.

Утім, великі російські маркетплейси стверджують, що не відчувають значних проблем через уповільнення транскордонних розрахунків із Китаєм, ідеться в матеріалі.

Нагадаємо

УНН передавав, що згідно із заявою заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла, в умовах жорстких санкцій проти рф, Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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