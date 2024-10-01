Китайські банки обмежили розрахунки з продавцями на маркетплейсах рф
Київ • УНН
Китайські банки ускладнили транскордонні розрахунки для закупівлі товарів на російських маркетплейсах. Частка Китаю в платежах російських маркетплейсів за рік скоротилася на чверть, до 51,1%.
Транскордонні розрахунки для закупівлі в Китаї товарів повсякденного попиту відтепер ускладнено на російських маркетплейсах. За рік частка КНР у розрахунках компаній, що працюють для російських маркетплейсах, скоротилася на чверть.
Повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Для продавців товарів на маркетплейсах рф посилилися складнощі з платежами через банки Китаю. За даними "Коммерсант" після того, як китайські банки ускладнили платежі з рф за товари електроніки, відповідні перешкоди поширилося на інші групи товарів.
Про те, що наразі "складно провести транскордонні розрахунки для закупівлі в Китаї товарів повсякденного попиту, включно з одягом і продуктами харчування", підтвердив індивідуальний підприємець із хабаровська, повідомляє видання.
Згідно з розрахунками PRO Wildberries, частка Китаю на російських маркетплейсах знизилася до 51,1% з 67,8%.
У січні-серпні 2024 року частка Китаю в транскордонних платежах російських маркетплейсів знизилася на 16,7 процентного пункту.
Утім, великі російські маркетплейси стверджують, що не відчувають значних проблем через уповільнення транскордонних розрахунків із Китаєм, ідеться в матеріалі.
Нагадаємо
УНН передавав, що згідно із заявою заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла, в умовах жорстких санкцій проти рф, Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.