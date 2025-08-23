Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США - Politico

$41.220.00
47.980.00
ukenru
11:35 • 964 просмотра
Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский
Эксклюзив
07:20 • 16254 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 16285 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 17836 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 12288 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 33622 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29614 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 25826 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24999 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24570 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.9м/с
47%
744мм
Популярные новости
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев23 августа, 03:12 • 14576 просмотра
После выполнения боевого задания погиб пилот МиГ-29 Сергей Бондарь23 августа, 04:55 • 7354 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 15548 просмотра
Ночная атака рф дронами: что известно о последствияхPhotoVideo07:59 • 6588 просмотра
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ09:52 • 5892 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
07:20 • 16254 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 15653 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 17836 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 23063 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 33622 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Элдридж Колби
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Крым
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 25826 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 16467 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 18467 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 21230 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 28878 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
КАБ-500
КАБ-250
Микоян МиГ-29
Доллар США

Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США - Politico

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США из-за новых пошлин на импорт товаров стоимостью менее 800 долларов США. Это решение связано с отменой налоговой льготы de minimis президентом США Дональдом Трампом.

Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США - Politico

Европейские почтовые службы собираются приостановить отправку некоторых посылок в США из-за пошлин, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Почтовые службы Европы прекратят отправку посылок в США в связи со вступлением в силу новых пошлин на импорт товаров стоимостью менее 800 долларов США в конце месяца", - говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце своим указом отменил давнюю налоговую льготу на импорт товаров низкой стоимости, известных как de minimis, с 29 августа.

Национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии и Великобритании заявили о временной приостановке своих услуг по отправке посылок в США со следующей недели в рамках подготовки к новым мерам. Бельгийская почтовая служба Bpost уже прекратила отправку посылок в США в пятницу, сообщила компания в своем заявлении.

США вводят 15% пошлины на вино и алкоголь из ЕС: переговоры продолжаются31.07.25, 14:59 • 4921 просмотр

Приостановка, которая не повлияет на письма или небольшие посылки стоимостью менее 100 долларов во многих странах, начнется в понедельник и продлится, пока почтовые службы не найдут практические решения.

"Приостановка будет действовать в течение времени, строго необходимого для принятия необходимых операционных мер для выполнения новых обязательств Соединенных Штатов", – заявила в пятницу испанская национальная почтовая служба Correos.

Британская Royal Mail заявила, что надеется, что перерыв продлится всего несколько дней, после чего будет "запущена новая система", сообщает BBC.

Некоторые службы обвинили США в том, что они не предоставили им достаточно времени для подготовки к новым правилам.

"Несмотря на обсуждения с таможенными службами США, почтовым операторам не было предоставлено времени для организации и обеспечения необходимых ИТ-разработок для соблюдения новых установленных правил", – сообщила французская La Post, согласно сообщениям в Le Monde.

Пошлины на небольшие посылки появились как раз тогда, когда США и Европейский Союз пожали друг другу руки по новой торговой сделке, чтобы положить конец многомесячной эскалации напряженности в отношении пошлин между блоком и Штатами.

Лучше, чем ничего: США и ЕС утвердили торговое соглашение, но на обоих континентах хватает недовольных22.08.25, 22:02 • 3710 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Дональд Трамп
Европейский Союз
Франция
Бельгия
Великобритания
Су-25
Испания
Европа
Германия
Соединённые Штаты