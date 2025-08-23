Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США - Politico
Киев • УНН
Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США из-за новых пошлин на импорт товаров стоимостью менее 800 долларов США. Это решение связано с отменой налоговой льготы de minimis президентом США Дональдом Трампом.
Европейские почтовые службы собираются приостановить отправку некоторых посылок в США из-за пошлин, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
"Почтовые службы Европы прекратят отправку посылок в США в связи со вступлением в силу новых пошлин на импорт товаров стоимостью менее 800 долларов США в конце месяца", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце своим указом отменил давнюю налоговую льготу на импорт товаров низкой стоимости, известных как de minimis, с 29 августа.
Национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии и Великобритании заявили о временной приостановке своих услуг по отправке посылок в США со следующей недели в рамках подготовки к новым мерам. Бельгийская почтовая служба Bpost уже прекратила отправку посылок в США в пятницу, сообщила компания в своем заявлении.
Приостановка, которая не повлияет на письма или небольшие посылки стоимостью менее 100 долларов во многих странах, начнется в понедельник и продлится, пока почтовые службы не найдут практические решения.
"Приостановка будет действовать в течение времени, строго необходимого для принятия необходимых операционных мер для выполнения новых обязательств Соединенных Штатов", – заявила в пятницу испанская национальная почтовая служба Correos.
Британская Royal Mail заявила, что надеется, что перерыв продлится всего несколько дней, после чего будет "запущена новая система", сообщает BBC.
Некоторые службы обвинили США в том, что они не предоставили им достаточно времени для подготовки к новым правилам.
"Несмотря на обсуждения с таможенными службами США, почтовым операторам не было предоставлено времени для организации и обеспечения необходимых ИТ-разработок для соблюдения новых установленных правил", – сообщила французская La Post, согласно сообщениям в Le Monde.
Пошлины на небольшие посылки появились как раз тогда, когда США и Европейский Союз пожали друг другу руки по новой торговой сделке, чтобы положить конец многомесячной эскалации напряженности в отношении пошлин между блоком и Штатами.
