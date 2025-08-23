Європейські поштові служби призупиняють відправку посилок до США - Politico

Європейські поштові служби збираються призупинити відправку деяких посилок до США через мита, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Поштові служби Європи припинять надсилання посилок до США у зв'язку з набуттям чинності нових мит на імпорт товарів вартістю менше 800 доларів США наприкінці місяця", - ідеться у публікації

Президент США Дональд Трамп минулого місяця своїм указом скасував давню податкову пільгу на імпорт товарів низької вартості, відомих як de minimis, з 29 серпня.

Національні поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії заявили про тимчасове призупинення своїх послуг з надсилання посилок до США з наступного тижня у межах підготовки до нових заходів. Бельгійська поштова служба Bpost вже припинила відправку посилок до США у п'ятницю, повідомила компанія у своїй заяві.

Призупинення, яке не вплине на листи чи невеликі посилки вартістю менше 100 доларів у багатьох країнах, розпочнеться в понеділок і триватиме, доки поштові служби не знайдуть практичні рішення.

"Призупинення буде діяти протягом часу, суворо необхідного для вжиття необхідних операційних заходів для виконання нових зобов'язань Сполучених Штатів", – заявила в п'ятницю іспанська національна поштова служба Correos.

Британська Royal Mail заявила, що сподівається, що перерва триватиме лише кілька днів, після чого буде "запущена нова система", повідомляє BBC.

Деякі служби звинуватили США в тому, що вони не надали їм достатньо часу для підготовки до нових правил.

"Попри обговорення з митними службами США, поштовим операторам не було надано часу для організації та забезпечення необхідних ІТ-розробок для дотримання нових встановлених правил", – повідомила французька La Post, згідно з повідомленнями в Le Monde.

Мита на невеликі посилки з'явилися якраз тоді, коли США та Європейський Союз потиснули один одному руки щодо нової торговельної угоди, щоб покласти край багатомісячній ескалації напруженості щодо мит між блоком та Штатами.

