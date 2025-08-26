$41.430.15
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 19787 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 49591 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 27561 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 47944 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 26678 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 108856 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 54358 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 53140 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176746 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 1796 просмотра
«Укрпошта» продолжает доставлять посылки в США, несмотря на изменение правил: что известно

Киев • УНН

 • 980 просмотра

«Укрпошта» сохранила доставку в США, несмотря на приостановку ее европейскими службами из-за отмены нормы de minimis. Тарифы для украинских экспортеров вырастут на 1,5-3 доллара США, но пошлина для Украины остается самой низкой в Европе.

«Укрпошта» продолжает доставлять посылки в США, несмотря на изменение правил: что известно

Компания "Укрпочта" продолжит доставлять почтовые отправления в США даже несмотря на приостановку европейскими почтовыми службами доставки в Соединенные Штаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на  Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

Причиной, по которой европейцы приостановили доставку в США, стала отмена нормы de minimis, которая позволяла отправлять товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлины.

Однако "Укрпочта" смогла перестроить процессы и оставила украинским экспортерам возможность дальше работать с американским рынком. И хотя украинские товары станут дороже для американских потребителей на 10%, отечественные экспортеры получают конкурентное преимущество, а ставка пошлины для Украины является самой низкой в Европе.

С целью покрыть расходы квалифицированных агентов, которых необходимо привлечь к процессу обработки таможенных платежей, тарифы на доставку для украинских экспортеров вырастут в среднем на 1,5-3 доллара США. Новые правила будут касаться всех коммерческих отправлений, за исключением писем, газет, открыток и подарочных или социальных посылок стоимостью до 100 долларов США.

В то же время "Укрпочта" не вводит никаких новых брокерских сборов, заявили в компании.

Напомним

"Укрпочта" объявила тендер на создание нового брендбука стоимостью более 1,2 млн гривен.

Евгений Устименко

Наши за границей
Гривна
Доллар США
Укрпочта
Европа
Соединённые Штаты
Украина