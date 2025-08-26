«Укрпошта» продолжает доставлять посылки в США, несмотря на изменение правил: что известно
Киев • УНН
«Укрпошта» сохранила доставку в США, несмотря на приостановку ее европейскими службами из-за отмены нормы de minimis. Тарифы для украинских экспортеров вырастут на 1,5-3 доллара США, но пошлина для Украины остается самой низкой в Европе.
Компания "Укрпочта" продолжит доставлять почтовые отправления в США даже несмотря на приостановку европейскими почтовыми службами доставки в Соединенные Штаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Детали
Причиной, по которой европейцы приостановили доставку в США, стала отмена нормы de minimis, которая позволяла отправлять товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлины.
Однако "Укрпочта" смогла перестроить процессы и оставила украинским экспортерам возможность дальше работать с американским рынком. И хотя украинские товары станут дороже для американских потребителей на 10%, отечественные экспортеры получают конкурентное преимущество, а ставка пошлины для Украины является самой низкой в Европе.
С целью покрыть расходы квалифицированных агентов, которых необходимо привлечь к процессу обработки таможенных платежей, тарифы на доставку для украинских экспортеров вырастут в среднем на 1,5-3 доллара США. Новые правила будут касаться всех коммерческих отправлений, за исключением писем, газет, открыток и подарочных или социальных посылок стоимостью до 100 долларов США.
В то же время "Укрпочта" не вводит никаких новых брокерских сборов, заявили в компании.
