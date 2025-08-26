$41.430.15
Ексклюзив
12:42 • 10056 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 34637 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 20294 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 34551 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 20608 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 99051 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 52209 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 52489 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 175961 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 95058 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
"Укрпошта" продовжує доставляти посилки до США попри зміни правил: що відомо

Київ • УНН

 • 96 перегляди

"Укрпошта" зберегла доставку до США, незважаючи на призупинення її європейськими службами через скасування норми de minimis. Тарифи для українських експортерів зростуть на 1,5-3 долари США, але мито для України залишається найнижчим у Європі.

"Укрпошта" продовжує доставляти посилки до США попри зміни правил: що відомо

Компанія "Укрпошта" продовжить доставляти поштові відправлення до США навіть попри призупинення європейськими поштовими службами доставлення в Сполучені Штати. Про це повідомляє УНН з посиланням на  Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Причиною, за якою європейці призупинили доставлення в США, стало скасування норми de minimis, яка дозволяла відправляти товари вартістю до 800 доларів без сплати мита.

Однак "Укрпошта" змогла перебудувати процеси й залишила українським експортерам можливість далі працювати з американським ринком. І хоча українські товари стануть дорожчими для американських споживачів на 10%, вітчизняні експортери отримують конкурентну перевагу, а ставка мита для України є найнижчою в Європі.

З метою покрити витрати кваліфікованих агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів, тарифи на доставку для українських експортерів зростуть у середньому на 1,5-3 долари США. Нові правила стосуватимуться всіх комерційних відправлень, за виключенням листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до 100 доларів США.

Водночас "Укрпошта" не вводить жодних нових брокерських зборів, заявили у компанії.

Нагадаємо

"Укрпошта" оголосила тендер на створення нового брендбуку вартістю понад 1,2 млн гривень.

Євген Устименко

Наші за кордоном
Гривня
Долар США
Укрпошта
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна