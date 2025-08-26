"Укрпошта" продовжує доставляти посилки до США попри зміни правил: що відомо

Компанія "Укрпошта" продовжить доставляти поштові відправлення до США навіть попри призупинення європейськими поштовими службами доставлення в Сполучені Штати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Причиною, за якою європейці призупинили доставлення в США, стало скасування норми de minimis, яка дозволяла відправляти товари вартістю до 800 доларів без сплати мита.

Однак "Укрпошта" змогла перебудувати процеси й залишила українським експортерам можливість далі працювати з американським ринком. І хоча українські товари стануть дорожчими для американських споживачів на 10%, вітчизняні експортери отримують конкурентну перевагу, а ставка мита для України є найнижчою в Європі.

З метою покрити витрати кваліфікованих агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів, тарифи на доставку для українських експортерів зростуть у середньому на 1,5-3 долари США. Нові правила стосуватимуться всіх комерційних відправлень, за виключенням листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до 100 доларів США.

Водночас "Укрпошта" не вводить жодних нових брокерських зборів, заявили у компанії.

Нагадаємо

