Сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических проблем
Киев • УНН
Из-за технических трудностей онлайн-сервисы "Новой почты" временно не работают. Команда компании уже восстанавливает стабильную работу.
Сервисы Новой почты временно недоступны из-за технических трудностей. Наша команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов. О восстановлении мы сообщим на сайте компании и в наших социальных сетях
