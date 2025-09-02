Сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических проблем

Онлайн-сервисы "Новой почты" временно не работают из-за технических трудностей. Команда компании уже работает над восстановлением работы, пишет УНН со ссылкой на соцсети перевозчика.

Сервисы Новой почты временно недоступны из-за технических трудностей. Наша команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов. О восстановлении мы сообщим на сайте компании и в наших социальных сетях