11:50 • 34276 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 60527 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 103378 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 119263 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 66040 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 128448 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 47399 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 84654 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53144 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108062 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических проблем

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Из-за технических трудностей онлайн-сервисы "Новой почты" временно не работают. Команда компании уже восстанавливает стабильную работу.

Сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических проблем

Онлайн-сервисы "Новой почты" временно не работают из-за технических трудностей. Команда компании уже работает над восстановлением работы, пишет УНН со ссылкой на соцсети перевозчика.

Сервисы Новой почты временно недоступны из-за технических трудностей. Наша команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов. О восстановлении мы сообщим на сайте компании и в наших социальных сетях 

- говорится в сообщении.

США отменяют беспошлинный ввоз малых посылок: что ждет международные отправления29.08.25, 09:17 • 4417 просмотров

Алена Уткина

Технологии