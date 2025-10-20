У Польщі мікроавтобус врізався в колону американської військової техніки, є постраждалі (фото)

$41.730.10
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 22761 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 23725 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 33161 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 66130 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 30121 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 30581 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11595 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26300 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26669 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа20 жовтня, 10:40 • 20675 перегляди
Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко - соцмережі20 жовтня, 13:07 • 7126 перегляди
Коли сперма починає "псуватися": вчені визначили небезпечний вік для батьківства14:41 • 10569 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 14580 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 9114 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 14737 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 66124 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 46691 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 117997 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 84096 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 9348 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 67603 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 64700 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 84211 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 81823 перегляди
У Польщі мікроавтобус врізався в колону американської військової техніки, є постраждалі (фото)

Київ • УНН

 • 314 перегляди

У Польщі сталася аварія за участю американських військових автомобілів. У них врізався мікроавтобус. Внаслідок ДТП четверо американських солдатів та водій мікроавтобуса отримали поранення.

У Польщі мікроавтобус врізався в колону американської військової техніки, є постраждалі (фото)

У Польщі сталася ДТП за участю американських військових. У колону з автомобілів Hummer врізався мікроавтобус. Про це інформує УНН з посиланням на Воєводське управління Державної пожежної служби в Познані у Facebook.  

Деталі

У понеділок, 20 жовтня, ввечері на 137-му кілометрі траси A2 у бік Варшави, в районі міста Бук (Великопольське воєводство), мікроавтобус зіткнувся з колоною американської військової техніки, що включала автомобілі Hummer.

4 американських солдатів і водій автобуса отримали поранення. Військовослужбовців доставили до лікарні. На місце прибув оперативник муніципального командування Державної пожежної служби в Познані

- йдеться у дописі. 

Зазначається, що рух у напрямку Варшави частково обмежено - одна смуга залишається заблокованою.

Кількість військових машин у колоні наразі уточнюється.

Нагадаємо

У Поморському воєводстві Польщі сталось ДТП: автобус зіткнувся з вантажівкою на дорозі між Лешневом і Дарзлубом. В автобусі їхали учні шкіл: шестеро з них потрапили до лікарень. 

Зіткнення поїздів-експресів у Словаччині: у МОЗ повідомили про 91 постраждалого13.10.25, 16:10 • 4464 перегляди

Віта Зеленецька

Новини СвітуПодії
Дорожньо-транспортна пригода
Познань
Варшава
Польща