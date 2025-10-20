У Польщі мікроавтобус врізався в колону американської військової техніки, є постраждалі (фото)
УНН
У Польщі сталася аварія за участю американських військових автомобілів. У них врізався мікроавтобус. Внаслідок ДТП четверо американських солдатів та водій мікроавтобуса отримали поранення.
У Польщі сталася ДТП за участю американських військових. У колону з автомобілів Hummer врізався мікроавтобус. Про це інформує УНН з посиланням на Воєводське управління Державної пожежної служби в Познані у Facebook.
Деталі
У понеділок, 20 жовтня, ввечері на 137-му кілометрі траси A2 у бік Варшави, в районі міста Бук (Великопольське воєводство), мікроавтобус зіткнувся з колоною американської військової техніки, що включала автомобілі Hummer.
4 американських солдатів і водій автобуса отримали поранення. Військовослужбовців доставили до лікарні. На місце прибув оперативник муніципального командування Державної пожежної служби в Познані
Зазначається, що рух у напрямку Варшави частково обмежено - одна смуга залишається заблокованою.
Кількість військових машин у колоні наразі уточнюється.
