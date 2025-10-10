Автобус з учнями зіткнувся з вантажівкою в Польщі: шість людей у лікарні
У Поморському воєводстві автобус з 50 учнями зіткнувся з вантажівкою. Шестеро осіб, включаючи п'ятьох школярів, госпіталізовані.
У Поморському воєводстві Польщі сталось ДТП: автобус зіткнувся з вантажівкою на дорозі між Лешневом і Дарзлубом. В автобусі їхали учні шкіл: шестеро з них потрапили до лікарень. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFM 24.
Деталі
ДТП сталось близько 7:20 за місцевим часом у п’ятницю, 10 жовтня. В автобусі було близько 50 пасажирів, більшість з яких були учнями, що їхали до сусідніх середніх шкіл
В результаті зіткнення транспортних засобів шість осіб опинились в лікарнях, серед них - 5 учнів і одна доросла особа.
Причини та обставини аварії встановлюють поліцейські. З попередніх висновків випливає, що автобус намагався об'їхати вантажівку, яка стояла з увімкненими аварійними вогнями. Під час маневру вантажівка рушила і врізалася в автобус.
