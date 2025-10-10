$41.400.09
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 16959 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 12308 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 14768 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 16315 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 24722 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44824 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35481 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41973 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42200 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Автобус з учнями зіткнувся з вантажівкою в Польщі: шість людей у лікарні

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

У Поморському воєводстві автобус з 50 учнями зіткнувся з вантажівкою. Шестеро осіб, включаючи п'ятьох школярів, госпіталізовані.

Автобус з учнями зіткнувся з вантажівкою в Польщі: шість людей у лікарні
Фото: KP PSP Puck

У Поморському воєводстві Польщі сталось ДТП: автобус зіткнувся з вантажівкою на дорозі між Лешневом і Дарзлубом. В автобусі їхали учні шкіл: шестеро з них потрапили до лікарень. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFM 24.

Деталі

ДТП сталось близько 7:20 за місцевим часом у п'ятницю, 10 жовтня. В автобусі було близько 50 пасажирів, більшість з яких були учнями, що їхали до сусідніх середніх шкіл

- повідомили місцеві рятувальники.

В результаті зіткнення транспортних засобів шість осіб опинились в лікарнях, серед них - 5 учнів і одна доросла особа.

Причини та обставини аварії встановлюють поліцейські. З попередніх висновків випливає, що автобус намагався об'їхати вантажівку, яка стояла з увімкненими аварійними вогнями. Під час маневру вантажівка рушила і врізалася в автобус.

Нагадаємо

У львівській області України внаслідок зіткнення автомобіля з маршрутним таксі постраждали 5 людей. Водій легковика, його пасажирка та троє пасажирів маршрутки отримали травми.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Україна
Польща