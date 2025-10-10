Автобус с учениками столкнулся с грузовиком в Польше: шесть человек в больнице

$41.400.09
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 15459 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 10868 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 11625 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 14232 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 16070 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 24555 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44755 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41903 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42191 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
публикации
Эксклюзивы
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12
В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет10 октября, 04:30
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго06:38
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек9 октября, 09:40
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского

Эксклюзив

9 октября, 09:10
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 71981 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39
Автобус с учениками столкнулся с грузовиком в Польше: шесть человек в больнице

Киев • УНН

 • 912 просмотра

В Поморском воеводстве автобус с 50 учениками столкнулся с грузовиком. Шесть человек, включая пятерых школьников, госпитализированы.

Автобус с учениками столкнулся с грузовиком в Польше: шесть человек в больнице
Фото: KP PSP Puck

В Поморском воеводстве Польши произошло ДТП: автобус столкнулся с грузовиком на дороге между Лешневом и Дарзлубом. В автобусе ехали ученики школ: шестеро из них попали в больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RFM 24.

Подробности

ДТП произошло около 7:20 по местному времени в пятницу, 10 октября. В автобусе было около 50 пассажиров, большинство из которых были учениками, ехавшими в соседние средние школы

- сообщили местные спасатели.

В результате столкновения транспортных средств шесть человек оказались в больницах, среди них - 5 учеников и один взрослый.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают полицейские. Из предварительных выводов следует, что автобус пытался объехать грузовик, который стоял с включенными аварийными огнями. Во время маневра грузовик тронулся и врезался в автобус.

Напомним

Во Львовской области Украины в результате столкновения автомобиля с маршрутным такси пострадали 5 человек. Водитель легковушки, его пассажирка и трое пассажиров маршрутки получили травмы.

Евгений Устименко

