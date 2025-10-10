Автобус с учениками столкнулся с грузовиком в Польше: шесть человек в больнице
В Поморском воеводстве автобус с 50 учениками столкнулся с грузовиком. Шесть человек, включая пятерых школьников, госпитализированы.
В Поморском воеводстве Польши произошло ДТП: автобус столкнулся с грузовиком на дороге между Лешневом и Дарзлубом. В автобусе ехали ученики школ: шестеро из них попали в больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RFM 24.
Подробности
ДТП произошло около 7:20 по местному времени в пятницу, 10 октября. В автобусе было около 50 пассажиров, большинство из которых были учениками, ехавшими в соседние средние школы
В результате столкновения транспортных средств шесть человек оказались в больницах, среди них - 5 учеников и один взрослый.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают полицейские. Из предварительных выводов следует, что автобус пытался объехать грузовик, который стоял с включенными аварийными огнями. Во время маневра грузовик тронулся и врезался в автобус.
Напомним
Во Львовской области Украины в результате столкновения автомобиля с маршрутным такси пострадали 5 человек. Водитель легковушки, его пассажирка и трое пассажиров маршрутки получили травмы.