В Польше микроавтобус врезался в колонну американской военной техники, есть пострадавшие (фото)

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В Польше произошла авария с участием американских военных автомобилей. В них врезался микроавтобус. В результате ДТП четверо американских солдат и водитель микроавтобуса получили ранения.

В Польше микроавтобус врезался в колонну американской военной техники, есть пострадавшие (фото)

В Польше произошло ДТП с участием американских военных. В колонну из автомобилей Hummer врезался микроавтобус. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воеводское управление Государственной пожарной службы в Познани в Facebook.  

Подробности

В понедельник, 20 октября, вечером на 137-м километре трассы A2 в сторону Варшавы, в районе города Бук (Великопольское воеводство), микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники, включавшей автомобили Hummer.

4 американских солдата и водитель автобуса получили ранения. Военнослужащие были доставлены в больницу. На место прибыл оперативник муниципального командования Государственной пожарной службы в Познани

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что движение в направлении Варшавы частично ограничено - одна полоса остается заблокированной.

Количество военных машин в колонне сейчас уточняется.

Напомним

В Поморском воеводстве Польши произошло ДТП: автобус столкнулся с грузовиком на дороге между Лешневом и Дарзлубом. В автобусе ехали ученики школ: шестеро из них попали в больницы. 

Вита Зеленецкая

Новости МираПроисшествия
Дорожно-транспортное происшествие
Познань
Варшава
Польша