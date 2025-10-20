В Польше микроавтобус врезался в колонну американской военной техники, есть пострадавшие (фото)
Киев • УНН
В Польше произошла авария с участием американских военных автомобилей. В них врезался микроавтобус. В результате ДТП четверо американских солдат и водитель микроавтобуса получили ранения.
В Польше произошло ДТП с участием американских военных. В колонну из автомобилей Hummer врезался микроавтобус. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воеводское управление Государственной пожарной службы в Познани в Facebook.
В понедельник, 20 октября, вечером на 137-м километре трассы A2 в сторону Варшавы, в районе города Бук (Великопольское воеводство), микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники, включавшей автомобили Hummer.
4 американских солдата и водитель автобуса получили ранения. Военнослужащие были доставлены в больницу. На место прибыл оперативник муниципального командования Государственной пожарной службы в Познани
Отмечается, что движение в направлении Варшавы частично ограничено - одна полоса остается заблокированной.
Количество военных машин в колонне сейчас уточняется.
