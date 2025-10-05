Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону

Норвезькі винищувачі F-35 розпочнуть місію протиповітряної оборони НАТО в жовтні, базуючись біля Познані. Пілоти будуть готові перехоплювати російські дрони та літаки у разі порушення кордону, рішення залишається за командуванням Альянсу.

Норвезькі винищувачі F-35 розпочнуть свою місію протиповітряної оборони НАТО в жовтні. Пілоти будуть готові збивати російські дрони та літаки у разі порушення кордону, хоча остаточне рішення про використання цієї зброї залишатиметься за командуванням Альянсу. Про це інформує УНН з посиланням на Polskie Radio, TVP World. Деталі Такі заяви пролунали на тлі розгортання ескадрильї винищувачів F-35 у Польщі в межах місії з охорони повітряного простору НАТО після серії порушень з боку російських пілотованих і безпілотних літальних апаратів останніми тижнями. Літаки 332-ї ескадрильї ВПС Норвегії будуть базуватися поблизу польського міста Познань, перші два вже прибули в четвер - повідомляє TVP World. Заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам заявив, що командування НАТО ухвалюватиме рішення щодо відповідних заходів у кожній конкретній ситуації. Наша місія в Польщі полягає передусім у захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати об’єкти, що порушують польський повітряний простір -сказав він. За його словами, військова присутність союзників у країнах-сусідах росії значно зросла, а спостереження та стримування на східному фланзі НАТО посилено. Контекст У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Нагадаємо Президент Польщі Кароль Навроцький підписав постанову про залучення підрозділів збройних сил для допомоги прикордонній службі на кордонах з Німеччиною та Литвою. Військові перебуватимуть на кордонах з 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року. Нідерланди розмістили F-35 у Польщі та готуються посилити ППО для захисту східного флангу НАТО – Міноборони