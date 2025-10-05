Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону

$41.280.00
4 жовтня, 08:29 • 29813 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 85425 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 82693 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 91120 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 113903 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 90101 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 44140 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52799 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35229 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 22448 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Популярнi новини
Зеленський продовжив санкції проти російських бізнесменів та ввів нові обмеження для військової й нафтової сфер4 жовтня, 16:04 • 7800 перегляди
У Великій Британії заарештували шістьох осіб у справі про теракт поблизу синагоги в Манчестері4 жовтня, 16:30 • 6528 перегляди
Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Ямполя на Лиманському напрямку - Сирський4 жовтня, 16:40 • 3752 перегляди
Партія Бабіша перемагає на парламентських виборах у Чехії4 жовтня, 17:24 • 33154 перегляди
Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі об'єктиPhoto23:39 • 3776 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 85428 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 58265 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 70192 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 34554 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 33032 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 82687 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 44676 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 46950 перегляди
Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Норвезькі винищувачі F-35 розпочнуть місію протиповітряної оборони НАТО в жовтні, базуючись біля Познані. Пілоти будуть готові перехоплювати російські дрони та літаки у разі порушення кордону, рішення залишається за командуванням Альянсу.

Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону

Норвезькі винищувачі F-35 розпочнуть свою місію протиповітряної оборони НАТО в жовтні. Пілоти будуть готові збивати російські дрони та літаки у разі порушення кордону, хоча остаточне рішення про використання цієї зброї залишатиметься за командуванням Альянсу. Про це інформує УНН з посиланням на Polskie Radio, TVP World.

Деталі

Такі заяви пролунали на тлі розгортання ескадрильї винищувачів F-35 у Польщі в межах місії з охорони повітряного простору НАТО після серії порушень з боку російських пілотованих і безпілотних літальних апаратів останніми тижнями.

Літаки 332-ї ескадрильї ВПС Норвегії будуть базуватися поблизу польського міста Познань, перші два вже прибули в четвер

- повідомляє TVP World.

Заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам заявив, що командування НАТО ухвалюватиме рішення щодо відповідних заходів у кожній конкретній ситуації.

Наша місія в Польщі полягає передусім у захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати об’єкти, що порушують польський повітряний простір

-сказав він.

За його словами, військова присутність союзників у країнах-сусідах росії значно зросла, а спостереження та стримування на східному фланзі НАТО посилено.

Контекст

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.  

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав постанову про залучення підрозділів збройних сил для допомоги прикордонній службі на кордонах з Німеччиною та Литвою. Військові перебуватимуть на кордонах з 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року.

Нідерланди розмістили F-35 у Польщі та готуються посилити ППО для захисту східного флангу НАТО – Міноборони30.09.25, 16:19 • 3362 перегляди

Віта Зеленецька

