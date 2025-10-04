Польща залучає армію для охорони кордонів з Німеччиною та Литвою
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав постанову про залучення підрозділів збройних сил для допомоги прикордонній службі на кордонах з Німеччиною та Литвою. Військові перебуватимуть на кордонах з 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року.
Деталі
Зазначається, що полські військові перебуватимуть на кордонах з Німеччиною та Литвою з 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року.
Частини та підрозділи збройних сил Польщі будуть розгорнуті для забезпечення недоторканності державного кордону та громадської безпеки і порядку в межах територіального діапазону прикордонних переходів та в прикордонній смузі на державному кордоні з Федеративною Республікою Німеччина та Литовською Республікою
У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпорядився залучити військовослужбовців Військової жандармерії для допомоги прикордонній службі на кордоні з Німеччиною до завершення дії тимчасового прикордонного контролю.
Нагадаємо
Напередодні польські прикордонники зупинили російський катер, який дрейфував за 300 метрів від газопроводу поблизу Щецина. Інцидент стався о 6:37 ранку в середу. Прем'єр-міністр Туск заявив про щоденні провокації в регіоні.
