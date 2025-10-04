Польша привлекает армию для охраны границ с Германией и Литвой
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о привлечении подразделений вооруженных сил для помощи пограничной службе на границах с Германией и Литвой. Военные будут находиться на границах с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года.
Подробности
Отмечается, что польские военные будут находиться на границах с Германией и Литвой с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года.
Части и подразделения вооруженных сил Польши будут развернуты для обеспечения неприкосновенности государственной границы и общественной безопасности и порядка в пределах территориального диапазона пограничных переходов и в приграничной полосе на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился привлечь военнослужащих Военной жандармерии для помощи пограничной службе на границе с Германией до завершения действия временного пограничного контроля.
Напомним
Накануне польские пограничники остановили российский катер, дрейфовавший в 300 метрах от газопровода вблизи Щецина. Инцидент произошел в 6:37 утра в среду. Премьер-министр Туск заявил о ежедневных провокациях в регионе.
