В ЦПД предупредили: россия может проверять прочность границ Польши диверсионными группами

россия может попытаться испытать оборону польской границы, используя диверсионно-разведывательные группы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.

Детали

По его словам, глава российской внешней разведки сергей нарышкин фактически озвучил планы кремля. Речь идет не только о провокационных полетах беспилотников над территориями стран НАТО, но и о возможной попытке физического проникновения российских групп на территорию Польши.

Нарышкин и СВР фактически анонсировали собственные планы – заявил Коваленко.

Основная цель таких действий – протестировать скорость и решительность реакции Альянса, а также повлиять на общественное мнение в Европе.

москва пытается распространять страх среди населения и таким образом снизить уровень поддержки Украины.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули: попытки россии запугать европейцев обречены на провал, ведь союзники остаются объединенными в поддержке Киева.

