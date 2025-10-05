$41.280.00
Норвегия отправляет истребители для охраны польской границы

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Норвежские истребители F-35 начнут миссию противовоздушной обороны НАТО в октябре, базируясь возле Познани. Пилоты будут готовы перехватывать российские дроны и самолеты в случае нарушения границы, решение остается за командованием Альянса.

Норвегия отправляет истребители для охраны польской границы

Норвежские истребители F-35 начнут свою миссию противовоздушной обороны НАТО в октябре. Пилоты будут готовы сбивать российские дроны и самолеты в случае нарушения границы, хотя окончательное решение об использовании этого оружия будет оставаться за командованием Альянса. Об этом информирует УНН со ссылкой на Polskie Radio, TVP World.

Детали

Такие заявления прозвучали на фоне развертывания эскадрильи истребителей F-35 в Польше в рамках миссии по охране воздушного пространства НАТО после серии нарушений со стороны российских пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в последние недели.

Самолеты 332-й эскадрильи ВВС Норвегии будут базироваться вблизи польского города Познань, первые два уже прибыли в четверг

- сообщает TVP World.

Заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флаам заявил, что командование НАТО будет принимать решения относительно соответствующих мер в каждой конкретной ситуации.

Наша миссия в Польше заключается прежде всего в защите территории НАТО от воздушных угроз. Мы будем готовы перехватывать объекты, нарушающие польское воздушное пространство

- сказал он.

По его словам, военное присутствие союзников в странах-соседях России значительно возросло, а наблюдение и сдерживание на восточном фланге НАТО усилено.

Контекст

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.  

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о привлечении подразделений вооруженных сил для помощи пограничной службе на границах с Германией и Литвой. Военные будут находиться на границах с 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года.

