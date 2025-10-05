Норвегия отправляет истребители для охраны польской границы

Норвежские истребители F-35 начнут свою миссию противовоздушной обороны НАТО в октябре. Пилоты будут готовы сбивать российские дроны и самолеты в случае нарушения границы, хотя окончательное решение об использовании этого оружия будет оставаться за командованием Альянса. Об этом информирует УНН со ссылкой на Polskie Radio, TVP World.

Такие заявления прозвучали на фоне развертывания эскадрильи истребителей F-35 в Польше в рамках миссии по охране воздушного пространства НАТО после серии нарушений со стороны российских пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в последние недели.

Самолеты 332-й эскадрильи ВВС Норвегии будут базироваться вблизи польского города Познань, первые два уже прибыли в четверг

Заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флаам заявил, что командование НАТО будет принимать решения относительно соответствующих мер в каждой конкретной ситуации.

Наша миссия в Польше заключается прежде всего в защите территории НАТО от воздушных угроз. Мы будем готовы перехватывать объекты, нарушающие польское воздушное пространство