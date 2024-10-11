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Дебют Калюжного, повернення Довбика: Ребров оголосив стартовий склад на матч проти Грузії

Київ • УНН

 • 21226 перегляди

Сергій Ребров назвав стартовий склад збірної України на гру проти Грузії в Лізі націй. У складі дебютує Іван Калюжний, повертається Артем Довбик, а Олександр Назаренко залишився на лаві запасних.

Дебют Калюжного, повернення Довбика: Ребров оголосив стартовий склад на матч проти Грузії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив стартовий склад на матч 3-го туру Ліги націй-2024/2025 проти збірної Грузії. У складі збірної дебютує Іван Калюжний, а також до основного складу повертається форвард Артем Довбик. Також на лаві запасних залишився нині найкращий бомбардир УПЛ Олександр Назаренко, який отримав дебютний виклик до збірної. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

Деталі

Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав на матч проти Грузії наступних виконавців: у воротах зіграє Анатолій Трубін. Зліва у захисті - Микола Матвієнко (капітан), справа - Юхим Конопля. В центрі захисту зіграють Ілля Забарний та Максим Таловєров.

В опорній зоні зіграє дебютант, який був довикликаний замість травмованого Тараса Степаненка, Іван Калюжний. В центрі півзахисту - Микола Шапаренко та Георгій Судаков, а на флангах півзахисту - Михайло Мудрик та Олексій Гуцуляк.

На вістрі атаки зіграє Артем Довбик, який через травму пропустив два попередні матчі Ліги Націй.

На лаві запасних залишилися: Георгій Бущан, Дмитро Різник, Богдан Михайліченко, Валерій Бондар, Роман Яремчук, Віталій Буяльський, Олександр Сваток, Олександр Назаренко, який отримав дебютний виклик до збірної, Владислав Ванат, Олександр Тимчик, Олександр Зубков та Дмитро Криськів.

Доповнення

Сьогодні в польській Познані на стадіоні Enea Arena відбудеться матч 3-го туру Ліги націй-2024/2025 у групі В1 Україна - Грузія (початок зустрічі - о 21:45 за київським часом).

В попередніх двох іграх проти Албанії та Чехії, Україна мінімально поступилася - 2:1 та 3:2.

Україна перебуває на останньому місці у своєму квартеті, а Грузія натомість лідирує у таблиці, здобувши дві перемоги з двох.

Павло Башинський

Павло Башинський

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