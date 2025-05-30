Не отримавши грошей, вбили заручника і намагались заховати частини тіла: двох чоловіків засуджено до довічного ув'язнення

Солом’янський районний суд Києва призначив покарання у виді довічного позбавлення волі двом чоловікам, яких було визнано винними у захопленні та умисному вбивстві заручника.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

До довічного позбавлення волі засуджено київським судом двох чоловіків, які викрали та вбили заручника, а потім відрізали йому голову й руки.

У суді було доведено наступне:

Один із засуджених позичив гроші знайомому бізнесмену під відсотки. Бізнес боржника з торгівлі мобільними телефонами прогорів. Борг з відсотками становив 2 млн доларів США.

Як передає прокуратура, "Кредитор" вирішив застосувати силове вирішення питання про повернення боргу. Він звернувся до знайомого по допомогу , обіцяючи розплатитися з ним після отримання грошей.

Слідство вказує, що хронологія подія була така:

Чоловіки дізналися, що боржника нібито викрали інші "кредитори", тож вирішили взяти у заручники його батька.

Вони ретельно планували злочин. Для реалізації задуманого орендували на пів року приватний будинок в Полтавській області.

Після цього чоловіка викрали на одній з вулиць Києва та привезли на Полтавщину. Батька боржника тримали у льосі та катували, вимагаючи написати записку рідним. В записці він просив зібрати 2 млн доларів США задля його звільнення. - ідеться у дописі пресслужби Офісу Генерального прокурора щодо матеріалів справи.

Щоб переконати родину викраденого у серйозності своїх намірів, катування знімали на відео, яке потім вилучили в засуджених. При цьому шокуючі кадри рідним чоловіка так і не показали. Втім, при зустрічі передали записку від нього, але врешті не отримали гроші, - родина викраденого не мала відповідних коштів.

Тоді засуджені вирішили вбити заручника. Як встановили слідчі, фігуранти змішали таблетки клофеліну з алкоголем. Вони примусово напоїли потерпілого, внаслідок чого він помер.

Потім - відрізали голову та руки, щоб приховати тіло. Частини тіла вони залили цементом і заховали в лісосмузі. - ідеться у матеріалах слідства.

Доповнення

Засуджені перебувають під вартою.

Справу про вбивство скерували до суду ще у 2016 році. Двічі змінювався склад колегії суддів. Розгляд починали спочатку, знову допитуючи усіх свідків.

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