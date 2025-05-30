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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
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Не отримавши грошей, вбили заручника і намагались заховати частини тіла: двох чоловіків засуджено до довічного ув'язнення

Київ • УНН

 • 584 перегляди

У Києві двох чоловіків засуджено до довічного ув'язнення за викрадення та вбивство заручника. Вони викрали батька боржника, вимагали 2 млн доларів, а потім вбили та відрізали йому голову й руки.

Не отримавши грошей, вбили заручника і намагались заховати частини тіла: двох чоловіків засуджено до довічного ув'язнення

Солом’янський районний суд Києва призначив  покарання у виді довічного позбавлення волі двом чоловікам, яких було визнано винними у захопленні та умисному вбивстві заручника.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

До довічного позбавлення волі засуджено київським судом двох чоловіків, які викрали та вбили заручника, а потім відрізали йому голову й руки.

У суді було доведено наступне:

Один із засуджених позичив гроші знайомому бізнесмену під відсотки. Бізнес боржника з торгівлі мобільними телефонами прогорів. Борг з відсотками становив 2 млн доларів США.

Як передає прокуратура, "Кредитор" вирішив застосувати силове вирішення питання про повернення боргу. Він звернувся до знайомого по допомогу , обіцяючи розплатитися з ним після отримання грошей.

Слідство вказує, що хронологія подія була така:

Чоловіки дізналися, що боржника нібито викрали інші "кредитори", тож вирішили взяти у заручники його батька. 

Вони ретельно планували злочин. Для реалізації задуманого орендували на пів року приватний будинок в Полтавській області. 

Після цього чоловіка викрали на одній з вулиць Києва та привезли на Полтавщину. Батька боржника тримали у льосі та катували, вимагаючи написати записку рідним. В записці він просив зібрати 2 млн доларів США задля його звільнення. 

- ідеться у дописі пресслужби Офісу Генерального прокурора щодо матеріалів справи. 

Щоб переконати родину викраденого у серйозності своїх намірів, катування знімали на відео, яке потім вилучили в засуджених. При цьому шокуючі кадри рідним чоловіка так і не показали. Втім, при зустрічі передали записку від нього, але врешті не отримали гроші, - родина викраденого не мала відповідних коштів.

Тоді засуджені вирішили вбити заручника. Як встановили слідчі, фігуранти змішали таблетки клофеліну з алкоголем. Вони примусово напоїли потерпілого, внаслідок чого він помер.

Потім - відрізали голову та руки, щоб приховати тіло. Частини тіла вони залили цементом і заховали в лісосмузі.

- ідеться у матеріалах слідства. 

Доповнення

Засуджені перебувають під вартою.

Справу про вбивство скерували до суду ще у 2016 році. Двічі змінювався склад колегії суддів. Розгляд починали спочатку, знову допитуючи усіх свідків. 

Нагадаємо

Іноземця, який вбив 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення - його затримали за вбивство продавчині квітів, а він розповів про ще 10 вбивств.

Солдата Національної гвардії, який у січні 2022 року застрелив 4 колег і поранив ще 5 на заводі в Дніпрі, був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство.

44-річного громадянина України Сергія Т. із Вінниччини Окружний суд Познані визнав винним у потрійному вбивстві та засудив його до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КиївКримінал та НП
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