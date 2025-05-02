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Іноземця в Україні засудили до довічного ув'язнення за 11 вбивств

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Іноземця засуджено до довічного за 11 вбивств з 2018 по 2024 рік. Він вбивав безхатьків та продавчиню квітів у Києві, сподіваючись пом'якшити вирок деталями.

Іноземця в Україні засудили до довічного ув'язнення за 11 вбивств

Іноземця, який вбив 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення - його затримали за вбивство продавчині квітів, а він розповів про ще 10 вбивств, повідомили у Київській міській прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

Чоловіка, який з лютого 2018 року по січень 2024 року вбив 11 людей, а також скоїв замах на вбивство, засуджено до довічного позбавлення волі. Громадянин Узбекистану без постійного місця проживання, позбавив життя 3 жінок та 8 чоловіків

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

Чоловіка затримали за те, що в січні 2024 році він зайшов під виглядом покупця в магазин квітів в Голосіївському районі Києва та завдав продавчині понад 30 смертельних ударів ножем. Після цього він забрав її золоті прикраси та втік. За підозрою у скоєнні злочину чоловіка затримали.

"У скоєнні цього вбивства чоловік зізнався і почав в деталях розповідати про аналогічні злочини. Його жертвами були здебільшого люди без постійного місця проживання, з якими чоловік знайомився, вживав алкоголь, а потім вбивав їх. Тіла вбитих знаходили тоді, коли встановити обставити та причини смерті було вкрай важко", - повідомили у прокуратурі.

Ще одну жертву, за даними прокуратури, обвинувачений намагався вбити, втім не зміг довести задумане до кінця.

"Кожну жертву обвинувачений добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді пом’якшать вирок", - зазначили у відомстві.

Суд, оцінивши надані докази, визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив максимальне покарання, передбачене законом - довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

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Юлія Шрамко

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