Иностранца в Украине приговорили к пожизненному заключению за 11 убийств

Иностранца, убившего 11 человек в Украине, приговорили к пожизненному заключению - его задержали за убийство продавщицы цветов, а он рассказал о еще 10 убийствах, сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Мужчину, который с февраля 2018 года по январь 2024 года убил 11 человек, а также совершил покушение на убийство, приговорен к пожизненному лишению свободы. Гражданин Узбекистана без постоянного места жительства, лишил жизни 3 женщин и 8 мужчин - сообщили в прокуратуре.

Детали

Мужчину задержали за то, что в январе 2024 году он зашел под видом покупателя в магазин цветов в Голосеевском районе Киева и нанес продавщице более 30 смертельных ударов ножом. После этого он забрал ее золотые украшения и скрылся. По подозрению в совершении преступления мужчина был задержан.

"В совершении этого убийства мужчина признался и начал в деталях рассказывать об аналогичных преступлениях. Его жертвами были в основном люди без постоянного места жительства, с которыми мужчина знакомился, употреблял алкоголь, а затем убивал их. Тела убитых находили тогда, когда установить обстоятельства и причины смерти было крайне трудно", - сообщили в прокуратуре.

Еще одну жертву, по данным прокуратуры, обвиняемый пытался убить, впрочем не смог довести задуманное до конца.

"Каждую жертву обвиняемый хорошо помнил и надеялся, что подробные рассказы смягчат приговор", - отметили в ведомстве.

Суд, оценив предоставленные доказательства, признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил максимальное наказание, предусмотренное законом - пожизненное лишение свободы. Сейчас он находится под стражей.

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