Не получив денег, убили заложника и пытались спрятать части тела: двое мужчин приговорены к пожизненному заключению

Соломенский районный суд Киева назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы двум мужчинам, которые были признаны виновными в захвате и умышленном убийстве заложника.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

К пожизненному лишению свободы приговорены киевским судом двое мужчин, похитившие и убившие заложника, а затем отрезавшие ему голову и руки.

В суде было доказано следующее:

Один из осужденных одолжил деньги знакомому бизнесмену под проценты. Бизнес должника по торговле мобильными телефонами прогорел. Долг с процентами составил 2 млн долларов США.

Как передает прокуратура, "Кредитор" решил применить силовое решение вопроса о возврате долга. Он обратился к знакомому за помощью, обещая расплатиться с ним после получения денег.

Следствие указывает, что хронология события была следующая:

Мужчины узнали, что должника якобы похитили другие "кредиторы", поэтому решили взять в заложники его отца.

Они тщательно планировали преступление. Для реализации задуманного арендовали на полгода частный дом в Полтавской области.

После этого мужчину похитили на одной из улиц Киева и привезли в Полтавскую область. Отца должника держали в погребе и пытали, требуя написать записку родным. В записке он просил собрать 2 млн долларов США для его освобождения. - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора относительно материалов дела.

Чтобы убедить семью похищенного в серьезности своих намерений, пытки снимали на видео, которое затем изъяли у осужденных. При этом шокирующие кадры родным мужчины так и не показали. Впрочем, при встрече передали записку от него, но в итоге не получили деньги, - семья похищенного не имела соответствующих средств.

Тогда осужденные решили убить заложника. Как установили следователи, фигуранты смешали таблетки клофелина с алкоголем. Они принудительно напоили потерпевшего, в результате чего он умер.

Затем - отрезали голову и руки, чтобы скрыть тело. Части тела они залили цементом и спрятали в лесополосе. - говорится в материалах следствия.

Дополнение

Осужденные находятся под стражей.

Дело об убийстве направили в суд еще в 2016 году. Дважды менялся состав коллегии судей. Рассмотрение начинали сначала, снова допрашивая всех свидетелей.

Напомним

Иностранца, который убил 11 человек в Украине, приговорили к пожизненному заключению - его задержали за убийство продавщицы цветов, а он рассказал о еще 10 убийствах.

Солдата Национальной гвардии, который в январе 2022 года застрелил 4 коллег и ранил еще 5 на заводе в Днепре, был приговорен к пожизненному заключению за убийство.

44-летнего гражданина Украины Сергея Т. из Винницкой области Окружной суд Познани признал виновным в тройном убийстве и приговорил его к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения.