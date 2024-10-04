Арбалет, гвинтівка та ніж: харків'янин намагався ввезти в Україну зброю в рейсовому автобусі
Київ • УНН
На пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" у харків'янина виявили заборонені предмети. Серед його особистих речей знайшли арбалет зі стрілами, пневматичну гвинтівку та металевий ніж, які були вилучені.
Харків'янин намагався ввезти в Україну арбалет зі стрілами, пневматичну гвинтівку та металевий ніж. Усі ці предмети виявили серед його особистих речей та вилучили, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.
"Рейсовим автобусом "Познань - Харків", який повертався в Україну через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ", харків'янин намагався ввезти арбалет зі стрілами, пневматичну гвинтівку та металевий ніж. Предмети, схожі на холодну зброю, містились у його сумці серед особистих речей. Вони вилучені", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом до правоохоронців скеровано повідомлення про протиправне діяння, що містять ознаки злочинів.
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