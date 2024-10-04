Арбалет, винтовка и нож: харьковчанин пытался ввезти в Украину оружие в рейсовом автобусе

Харьковчанин пытался ввезти в Украину арбалет со стрелами, пневматическую винтовку и металлический нож. Все эти предметы обнаружили среди его личных вещей и изъяли, передает УНН со ссылкой на Гостаможслужбу.

"Рейсовым автобусом "Познань - Харьков", который возвращался в Украину через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск", харьковчанин пытался ввезти арбалет со стрелами, пневматическую винтовку и металлический нож. Предметы, похожие на холодное оружие, содержались в его сумке среди личных вещей. Они изъяты", - говорится в сообщении.

По данному факту в полицию направлено сообщение о противоправном деянии, содержащие признаки преступлений.

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