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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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19-летний парень пытался скрыто провезти из Польши смартфоны на 2 млн гривен

19-летний парень пытался скрыто провезти из Польши смартфоны на 2 млн гривен

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 11:31  •  5573 просмотра

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На границе с Польшей таможенники обнаружили 168 скрытых смартфонов Xiaomi стоимостью 2 млн грн. 19-летний водитель микроавтобуса пытался незаконно ввезти их в Украину, спрятав за обшивкой салона.

Житель Ровенской области пытался провезти в Украину 168 новых смартфонов Xiaomi стоимостью почти 2 млн гривен. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что ночью 25 сентября на пункте пропуска "Краковец - Корчева" остановили микроавтобус Renault Master под управлением 19-летнего жителя Ровенской области, который прибыл из Польши.

Во время осмотра автомобиля таможенники обнаружили скрытый за обшивкой салона товар: 168 новых смартфонов Xiaomi. Ориентировочная стоимость товара - почти 2 млн гривен.

Транспортное средство временно изъято. По факту правонарушения работники таможни составили протокол по ч. 1 ст. 483 ТКУ (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).

Напомним

Киевские таможенники обнаружили попытку ввоза 23 тонн российских автозапчастей в Украину. Конфискованные детали стоимостью 5,7 млн грн переданы бригаде "Азов" для ремонта техники.

Таможенники пресекли попытку ввезти контрабандой технику Apple на 1,6 млн грн29 июля 2024, 14:48 • 19219 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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