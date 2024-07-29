На границе с Польшей таможенники обнаружили скрытые Apple на 1,6 млн грн. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

29 июля через пункт пропуска "Шегини - Медика" в Украину из Польши планировал заехать микроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter", которым управлял 41-летний житель Тернопольщины. Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "красный коридор" и указал в декларации о перемещении 35 терминалов Starlink, 20 зарядных станций и 50 мобильных телефонов.

Однако при осмотре багажного отделения авто работники таможни обнаружили скрытую технику: 27 новых iPhone 15 Рго и 8 iPad Air 11 торговой марки Apple. Водитель спрятал гаджеты в хозяйственные сумки и для уверенности "забинтовал" их клейкой лентой.

По данному факту составлен админпротокол в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Ориентировочная стоимость товаров - 1,6 миллиона гривен.

Напомним

НАБУ и САП сообщили о подозрении двум служащим Волынской таможни за содействие незаконному ввозу техники Apple. Подозреваемые помогали избежать надлежащей уплаты пошлин через пункт пропуска "Ягодин", что нанесло ущерб на сумму более 53 млн грн.

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