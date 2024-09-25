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19-річний хлопець намагався приховано провезти з Польщі смартфони на 2 млн гривень

19-річний хлопець намагався приховано провезти з Польщі смартфони на 2 млн гривень

Київ • УНН

 • 13256 перегляди

На кордоні з Польщею митники виявили 168 прихованих смартфонів Xiaomi вартістю 2 млн грн. 19-річний водій мікроавтобуса намагався незаконно ввезти їх в Україну, сховавши за обшивкою салону.

Мешканець Рівненської області намагався провезти в Україну 168 нових смартфонів Xiaomi вартістю майже 2 млн гривень. Про це повідомила Державна митна служба України, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що вночі 25 вересня на пункті пропуску "Краківець – Корчова" зупинили мікроавтобус Renault Master під керуванням 19-річного мешканця Рівненської області, який прибув із Польщі.

Під час огляду автомобіля митники виявили прихований за обшивкою салону товар: 168 нових смартфонів Xiaomi. Орієнтовна вартість товару – майже 2 млн гривень.

Транспортний засіб тимчасово вилучено. За фактом правопорушення працівники митниці склали протокол за ч. 1 ст. 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Нагадаємо

Київські митники виявили спробу ввезення 23 тонн російських автозапчастин в Україну. Конфісковані деталі вартістю 5,7 млн грн передано бригаді "Азов" для ремонту техніки.

Митники попередили спробу ввезти контрабандою техніку Apple на 1,6 млн грн29.07.24, 17:48 • 19579 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
derzhavna-fiskalna-sluzhba-ukrainyДержавна фіскальна служба України
ukrainaУкраїна
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polshchaПольща

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