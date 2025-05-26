Українські веслувальники взяли "золото" і ще 6 медалей Кубку світу
Київ • УНН
Збірна України з веслування вдало стартувала на Кубку світу в Познані, завоювавши 7 нагород, серед яких 1 золота, 5 срібних та 1 бронзова медалі. Спортсмени показали високий рівень підготовки.
Українські веслувальники здобули 7 нагород на Кубку світу, давши успішний старт сезону, повідомили у НОК України у понеділок, пише УНН.
Збірна України з веслування на байдарках та каное успішно розпочала міжнародний сезон на ІІ етапі Кубка світу в польському Познань, здобувши 7 нагород - 1 золоту, 5 срібних та 1 бронзову
На подіум підіймалися:
- "золото" - Віталій Вергелес, Тарас Міщук, Тарас Мазовський та Андрій Рибачок - у каное-четвірці на дистанції 500 м;
- "срібло" - Андрій Рибачок - у каное-одиночці на дистанції 200 м;
- "срібло" - Ірина Федорів - у каное-одиночці на дистанції 200 м;
- "срібло" - Людмила Лузан - у каное-одиночці на дистанції 500 м;
- "срібло" - Валерія Терета та Ірина Федорів - у каное-двійці на дистанції 200 м;
- "срібло" - Іванна Дяченко - у байдарці-двійці на дистанції 200 м;
- "бронза" - Валерія Терета - у каное-одиночці на дистанції 5000 м.
Україна здобула два "золота" на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду25.05.25, 21:31 • 3680 переглядiв