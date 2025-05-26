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Українські веслувальники взяли "золото" і ще 6 медалей Кубку світу

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Збірна України з веслування вдало стартувала на Кубку світу в Познані, завоювавши 7 нагород, серед яких 1 золота, 5 срібних та 1 бронзова медалі. Спортсмени показали високий рівень підготовки.

Українські веслувальники взяли "золото" і ще 6 медалей Кубку світу

Українські веслувальники здобули 7 нагород на Кубку світу, давши успішний старт сезону, повідомили у НОК України у понеділок, пише УНН.

Збірна України з веслування на байдарках та каное успішно розпочала міжнародний сезон на ІІ етапі Кубка світу в польському Познань, здобувши 7 нагород - 1 золоту, 5 срібних та 1 бронзову

- повідомили у НОК у соцмережах.

На подіум підіймалися:

  • "золото" - Віталій Вергелес, Тарас Міщук, Тарас Мазовський та Андрій Рибачок - у каное-четвірці на дистанції 500 м;
    • "срібло" - Андрій Рибачок - у каное-одиночці на дистанції 200 м;
      • "срібло" - Ірина Федорів - у каное-одиночці на дистанції 200 м;
        • "срібло" - Людмила Лузан - у каное-одиночці на дистанції 500 м;
          • "срібло" - Валерія Терета та Ірина Федорів - у каное-двійці на дистанції 200 м;
            • "срібло" - Іванна Дяченко - у байдарці-двійці на дистанції 200 м;
              • "бронза" - Валерія Терета - у каное-одиночці на дистанції 5000 м.

                Україна здобула два "золота" на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду25.05.25, 21:31 • 3680 переглядiв

                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

                Спорт
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