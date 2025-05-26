Украинские гребцы взяли "золото" и еще 6 медалей Кубка мира
Киев • УНН
Сборная Украины по гребле удачно стартовала на Кубке мира в Познани, завоевав 7 наград, среди которых 1 золотая, 5 серебряных и 1 бронзовая медали. Спортсмены показали высокий уровень подготовки.
Украинские гребцы завоевали 7 наград на Кубке мира, дав успешный старт сезону, сообщили в НОК Украины в понедельник, пишет УНН.
Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ успешно начала международный сезон на II этапе Кубка мира в польском Познани, завоевав 7 наград - 1 золотую, 5 серебряных и 1 бронзовую
На подиум поднимались:
- "золото" - Виталий Вергелес, Тарас Мищук, Тарас Мазовский и Андрей Рыбачок - в каноэ-четверке на дистанции 500 м;
- "серебро" - Андрей Рыбачок - в каноэ-одиночке на дистанции 200 м;
- "серебро" - Ирина Федорив - в каноэ-одиночке на дистанции 200 м;
- "серебро" - Людмила Лузан - в каноэ-одиночке на дистанции 500 м;
- "серебро" - Валерия Терета и Ирина Федорив - в каноэ-двойке на дистанции 200 м;
- "серебро" - Иванна Дьяченко - в байдарке-двойке на дистанции 200 м;
- "бронза" - Валерия Терета - в каноэ-одиночке на дистанции 5000 м.
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