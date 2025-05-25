Украина получила два "золота" на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Украинские прыгуны в воду по итогам четвертого соревновательного дня на чемпионате Европы, который проходит в турецкой Анталии, завоевали две золотые награды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

В частности, Ксения Бочек и Диана Карнафель стали чемпионками Европы в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Украинский дуэт набрал 276.84 балла и опередил ближайших преследовательниц из Германии на 10.89 баллов.

Для Ксении Бочек и Дианы Карнафель это не только дебютные награды континентального первенства, но и дебютное выступление на взрослом Евро. Отметим, что это первое "золото" Украины в этой дисциплине за 26 лет - предыдущий титул наши спортсменки завоевывали еще в 1999-м, когда на подиум поднимались Елена Жупина и Анна Сорокина