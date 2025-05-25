Украина получила два "золота" на чемпионате Европы по прыжкам в воду
Киев • УНН
Ксения Бочек и Диана Карнафель победили в синхронных прыжках, а Алексей Середа стал трехкратным чемпионом Европы. Сборная Украины сейчас занимает первое место в командном зачете.
Украинские прыгуны в воду по итогам четвертого соревновательного дня на чемпионате Европы, который проходит в турецкой Анталии, завоевали две золотые награды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).
Детали
В частности, Ксения Бочек и Диана Карнафель стали чемпионками Европы в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Украинский дуэт набрал 276.84 балла и опередил ближайших преследовательниц из Германии на 10.89 баллов.
Для Ксении Бочек и Дианы Карнафель это не только дебютные награды континентального первенства, но и дебютное выступление на взрослом Евро. Отметим, что это первое "золото" Украины в этой дисциплине за 26 лет - предыдущий титул наши спортсменки завоевывали еще в 1999-м, когда на подиум поднимались Елена Жупина и Анна Сорокина
Между тем Алексей Середа стал трехкратным чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Набрав 468.65 баллов в финале одиночных прыжков с 10-метровой вышки, украинец опередил ближайшего конкурента немца Оли Рослера на 29.20 баллов и гарантировал себе победу.
Украинец поднимался на подиум в этой дисциплине в 2019 (когда стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду) и 2022 годах. Для 19-летнего Алексея это 10 награда на континентальных первенствах (7 золотых, 3 серебряные)
В НОК резюмировали, что сейчас в активе украинской сборной три золотые награды, что позволяет занимать промежуточное первое общекомандное место. Чемпионат Европы по прыжкам в воду продлится до 28 мая.
Напомним
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