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Украина получила два "золота" на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Ксения Бочек и Диана Карнафель победили в синхронных прыжках, а Алексей Середа стал трехкратным чемпионом Европы. Сборная Украины сейчас занимает первое место в командном зачете.

Украина получила два "золота" на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Украинские прыгуны в воду по итогам четвертого соревновательного дня на чемпионате Европы, который проходит в турецкой Анталии, завоевали две золотые награды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

Детали

В частности, Ксения Бочек и Диана Карнафель стали чемпионками Европы в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Украинский дуэт набрал 276.84 балла и опередил ближайших преследовательниц из Германии на 10.89 баллов.

Для Ксении Бочек и Дианы Карнафель это не только дебютные награды континентального первенства, но и дебютное выступление на взрослом Евро. Отметим, что это первое "золото" Украины в этой дисциплине за 26 лет - предыдущий титул наши спортсменки завоевывали еще в 1999-м, когда на подиум поднимались Елена Жупина и Анна Сорокина

- отметили в НОК.

Между тем Алексей Середа стал трехкратным чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки. Набрав 468.65 баллов в финале одиночных прыжков с 10-метровой вышки, украинец опередил ближайшего конкурента немца Оли Рослера на 29.20 баллов и гарантировал себе победу.

Украинец поднимался на подиум в этой дисциплине в 2019 (когда стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду) и 2022 годах. Для 19-летнего Алексея это 10 награда на континентальных первенствах (7 золотых, 3 серебряные)

- говорится в сообщении.

В НОК резюмировали, что сейчас в активе украинской сборной три золотые награды, что позволяет занимать промежуточное первое общекомандное место. Чемпионат Европы по прыжкам в воду продлится до 28 мая.

Напомним

Накануне украинская фехтовальщица Влада Харькова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Китае. Это первая личная награда Украины в женской шпаге за последние семь лет.

Борчиха и фехтовальщица: НОК назвал лучших украинских спортсменок месяца01.05.25, 16:07 • 7369 просмотров

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