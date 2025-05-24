Шпажистка Харькова виборола "бронзу" на Кубку світу: перша для України медаль за 7 років
Київ • УНН
Українська фехтувальниця Влада Харькова здобула бронзову медаль на етапі Кубка світу в Китаї. Це перша особиста нагорода України у жіночій шпазі за останні сім років.
Українська фехтувальниця-шпажистка Влада Харькова стала бронзовою призеркою Кубка світу, принісши Україні першу медалль у жіночій особистій шпазі на етапах КС за останні сім років, повідомили у суботу у НОК України, пише УНН.
Шпажистка Влада Харькова здобула дебютну особисту нагороду Кубка світу
Деталі
Упродовж 23-25 травня шпажистки розігрують нагороди останнього в сезоні етапу Кубка світу, який приймає китайське Усі.
"Участь у змаганнях брала зокрема представниця України Влада Харькова, яка завершила виступи з бронзовою нагородою - першою для України медаллю у жіночій особистій шпазі на етапах Кубка світу за останні сім років", - ідеться у повідомлення.
На шляху до півфіналу українка впевнено здолала чотирьох суперниць: Ян Лей (15:6), Лінь Шень (13:6), Сін Яо (15:6) - усі із Китаю, а також Марію Ковальчик з Італії (15:10). У півфіналі Влада поступилася Олександрі Луї-Марі з Франції - чемпіонці Європи-2023 та срібній призерці Олімпійських ігор-2024 у командній шпазі.
Для переможниці чемпіонату Європи-2022 та чвертьфіналістки Ігор у Парижі Влади Харькової ця нагорода стала четвертою у кар'єрі на етапах Кубка світу, але першою в особистій першості. Раніше вона ставала призеркою у командних змаганнях, а її найкращими особистими результатами були 6-те місце на етапі в Калі (2023) та 8-ме - в Ель-Фуджайрі (2024).
Борчиня та фехтувальниця: НОК назвав найкращих українських спортсменок місяця01.05.25, 16:07 • 7369 переглядiв