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Шпажистка Харькова завоевала "бронзу" на Кубке мира: первая для Украины медаль за 7 лет

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Украинская фехтовальщица Влада Харькова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Китае. Это первая личная награда Украины в женской шпаге за последние семь лет.

Шпажистка Харькова завоевала "бронзу" на Кубке мира: первая для Украины медаль за 7 лет

Украинская фехтовальщица-шпажистка Влада Харькова стала бронзовым призером Кубка мира, принеся Украине первую медаль в женской личной шпаге на этапах КМ за последние семь лет, сообщили в субботу в НОК Украины, пишет УНН.

Шпажистка Влада Харькова получила дебютную личную награду Кубка мира

- сообщили в НОК.

Детали

В течение 23-25 мая шпажистки разыгрывают награды последнего в сезоне этапа Кубка мира, который принимает китайское Уси.

"Участие в соревнованиях принимала в частности представительница Украины Влада Харькова, которая завершила выступления с бронзовой наградой - первой для Украины медалью в женской личной шпаге на этапах Кубка мира за последние семь лет", - говорится в сообщении.

На пути к полуфиналу украинка уверенно одолела четырех соперниц: Ян Лей (15:6), Линь Шень (13:6), Син Яо (15:6) - все из Китая, а также Марию Ковальчик из Италии (15:10). В полуфинале Влада уступила Александре Луи-Мари из Франции - чемпионке Европы-2023 и серебряной призерке Олимпийских игр-2024 в командной шпаге.

Для победительницы чемпионата Европы-2022 и четвертьфиналистки Игр в Париже Влады Харьковой эта награда стала четвертой в карьере на этапах Кубка мира, но первой в личном первенстве. Ранее она становилась призером в командных соревнованиях, а ее лучшими личными результатами были 6-е место на этапе в Кали (2023) и 8-е - в Эль-Фуджайре (2024).

Борчиха и фехтовальщица: НОК назвал лучших украинских спортсменок месяца01.05.25, 16:07 • 7369 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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