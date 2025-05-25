Україна здобула два "золота" на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Київ • УНН
Ксенія Бочек та Діана Карнафель перемогли у синхронних стрибках, а Олексій Середа став триразовим чемпіоном Європи. Збірна України наразі посідає перше місце у командному заліку.
Українські стрибуни у воду за підсумками четвертого змагального дня на чемпіонаті Європи, який триває в турецькій Анталії, здобули дві золоті нагороди. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний олімпійський комітет України (НОК).
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Зокрема, Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали чемпіонками Європи у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. Український дует набрав 276.84 бала та випередив найближчих переслідувачок з Німеччини на 10.89 балів.
Для Ксенії Бочек та Діани Карнафель це не лише дебютні нагороди континентальної першості, але й дебютний виступ на дорослому Євро. Зауважимо, що це перше "золото" України в цій дисципліні за 26 років - попередній титул наші спортсменки виборювали ще у 1999-му, коли на подіум підіймалися Олена Жупіна та Анна Сорокіна
Між тим Олексій Середа став триразовим чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки. Набравши 468.65 балів у фіналі одиночних стрибків з 10-метрової вишки, українець випередив найближчого конкурента німця Олі Рослера на 29.20 балів і гарантував собі перемогу.
Українець піднімався на подіум у цій дисципліні у 2019 (коли став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду) та 2022 роках. Для 19-річного Олексія це 10 нагорода на континентальних першостях (7 золотих, 3 срібні)
У НОК резюмували, що наразі в доробку української збірної три золоті нагороди, що дозволяє посідати проміжне перше загальнокомандне місце. Чемпіонат Європи зі стрибків у воду триватиме до 28 травня.
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