Україна здобула два "золота" на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

$41.500.00
46.930.00
ukenru
П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися
24 травня, 16:10 • 144468 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 10:54 • 158196 перегляди

Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

24 травня, 08:00 • 233993 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 286081 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 177498 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 112111 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 107985 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 74646 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 57390 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 54624 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
94%
746мм
Популярнi новини

Окупанти пошкодили приміщеня найбільшого на Миколаївщині Центру обслуговування платників - Кравченко

25 травня, 09:42 • 39344 перегляди

У Миколаїві під завалами продовжують шукати ще одну жінку - Кім

25 травня, 09:57 • 16796 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 102579 перегляди

Сили оборони поповнюють “обмінний фонд” російськими солдатами та офіцерами - Генштаб

14:12 • 24645 перегляди

Китайський прорив у зброї: електромагнітна гвинтівка робить 3000 пострілів за хвилину

14:54 • 40446 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 234020 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 286109 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 273550 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 365450 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 445068 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Віталій Кім

Ігор Клименко

Рустем Умєров

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Київ

Сумська область

Херсонська область

Київська область

Миколаїв

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 102829 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 144479 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 53249 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 50798 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 55440 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Facebook

Шахед-136

The Washington Post

Telegram

Україна здобула два "золота" на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Ксенія Бочек та Діана Карнафель перемогли у синхронних стрибках, а Олексій Середа став триразовим чемпіоном Європи. Збірна України наразі посідає перше місце у командному заліку.

Україна здобула два "золота" на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Українські стрибуни у воду за підсумками четвертого змагального дня на чемпіонаті Європи, який триває в турецькій Анталії, здобули дві золоті нагороди. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний олімпійський комітет України (НОК).

Деталі

Зокрема, Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали чемпіонками Європи у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. Український дует набрав 276.84 бала та випередив найближчих переслідувачок з Німеччини на 10.89 балів.

Для Ксенії Бочек та Діани Карнафель це не лише дебютні нагороди континентальної першості, але й дебютний виступ на дорослому Євро. Зауважимо, що це перше "золото" України в цій дисципліні за 26 років - попередній титул наші спортсменки виборювали ще у 1999-му, коли на подіум підіймалися Олена Жупіна та Анна Сорокіна

- зауважили в НОК.

Між тим Олексій Середа став триразовим чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки. Набравши 468.65 балів у фіналі одиночних стрибків з 10-метрової вишки, українець випередив найближчого конкурента німця Олі Рослера на 29.20 балів і гарантував собі перемогу.

Українець піднімався на подіум у цій дисципліні у 2019 (коли став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду) та 2022 роках. Для 19-річного Олексія це 10 нагорода на континентальних першостях (7 золотих, 3 срібні)

- йдеться у повідомленні.

У НОК резюмували, що наразі в доробку української збірної три золоті нагороди, що дозволяє посідати проміжне перше загальнокомандне місце. Чемпіонат Європи зі стрибків у воду триватиме до 28 травня.

Нагадаємо

Напередодні українська фехтувальниця Влада Харькова здобула бронзову медаль на етапі Кубка світу в Китаї. Це перша особиста нагорода України у жіночій шпазі за останні сім років.

Борчиня та фехтувальниця: НОК назвав найкращих українських спортсменок місяця01.05.25, 16:07 • 7369 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,360.60
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,511.31