У Польщі знайшли дрон на території вугільної шахти, на місце прибула військова поліція

У Польщі на території вугільної шахти поблизу міста Конін у Великопольському воєводстві виявили невідомий дрон, який, ймовірно, залетів на територію країни ще у вересні минулого року. Про це пише УНН з посиланням на РАР та заяву поліції Великопольського воєводства.

Прокуратуру Коніна та Коло повідомлено про інцидент. Наразі жодних інцидентів, пов'язаних з падінням дрона, які б загрожували життю чи здоров'ю людей, не виявлено - йдеться в повідомленні поліції.

Як пише РАР, на місці події працюють правоохоронні органи, зокрема поліція та військова поліція, які проводять розслідування під керівництвом заступника окружного прокурора Познань-Грюнвальда з військових справ.

Головний інспектор Міхал Янковський з управління поліції муніципалітету Конін, який був присутній на місці події, сказав, що дрон був трикутної форми та білого кольору. Його знайшли майже цілим.

Дрон було знайдено в канаві біля ґрунтової дороги поруч із кар'єром "Томіславіце". Ця місцевість неосвоєна, поруч є лише одна ферма з невеликим виробничим об'єктом.

Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, відповідаючи на запитання журналістів у Гданську з цього приводу, зазначив, що Оперативний командувач Збройних сил вже подав йому звіт з цього питання.

Військова поліція разом з поліцією розслідує цю справу. Хвилину тому шведський міністр Пал Йонсон розповів мені про безпілотник, який порушив повітряний простір Швеції, найімовірніше, виконуючи місії від імені наших східних супротивників. Це питання підлягає розслідуванню - зазначив він.

За даними РАР, знайдений безпілотник, найімовірніше, є одним із тих, що увійшли до польського повітряного простору в ніч з 9 на 10 вересня минулого року.

Нагадаємо

Оперативне командування ЗС Польщі підтвердило порушення повітряного простору країни російськими дронами 10 вересня.