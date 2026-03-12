$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
16:05 • 11234 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 20846 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 23739 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 16168 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 16080 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 13681 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22322 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39395 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49334 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58370 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення

Ексклюзив

12 березня, 15:26 • 23722 перегляди
12 березня, 15:26 • 23722 перегляди
У Польщі знайшли дрон на території вугільної шахти, на місце прибула військова поліція

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

Біля міста Конін виявили майже цілий безпілотник, що міг залетіти у вересні. На місці працює військова поліція, триває офіційне розслідування події.

У Польщі знайшли дрон на території вугільної шахти, на місце прибула військова поліція

У Польщі на території вугільної шахти поблизу міста Конін у Великопольському воєводстві виявили невідомий дрон, який, ймовірно, залетів на територію країни ще у вересні минулого року. Про це пише УНН з посиланням на РАР та заяву поліції Великопольського воєводства. 

Прокуратуру Коніна та Коло повідомлено про інцидент. Наразі жодних інцидентів, пов'язаних з падінням дрона, які б загрожували життю чи здоров'ю людей, не виявлено 

- йдеться в повідомленні поліції. 

Як пише РАР, на місці події працюють правоохоронні органи, зокрема поліція та військова поліція, які проводять розслідування під керівництвом заступника окружного прокурора Познань-Грюнвальда з військових справ.

Головний інспектор Міхал Янковський з управління поліції муніципалітету Конін, який був присутній на місці події, сказав, що дрон був трикутної форми та білого кольору. Його знайшли майже цілим. 

Дрон було знайдено в канаві біля ґрунтової дороги поруч із кар'єром "Томіславіце". Ця місцевість неосвоєна, поруч є лише одна ферма з невеликим виробничим об'єктом. 

Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, відповідаючи на запитання журналістів у Гданську з цього приводу, зазначив, що Оперативний командувач Збройних сил вже подав йому звіт з цього питання.

Військова поліція разом з поліцією розслідує цю справу. Хвилину тому шведський міністр Пал Йонсон розповів мені про безпілотник, який порушив повітряний простір Швеції, найімовірніше, виконуючи місії від імені наших східних супротивників. Це питання підлягає розслідуванню 

- зазначив він. 

За даними РАР, знайдений безпілотник, найімовірніше, є одним із тих, що увійшли до польського повітряного простору в ніч з 9 на 10 вересня минулого року.

Нагадаємо 

Оперативне командування ЗС Польщі підтвердило порушення повітряного простору країни російськими дронами 10 вересня. 

Павло Башинський

