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Возз'єднання, про яке мріють музичні фанати: Брюс Спрінгстін і Пол Маккартні зіграли разом на сцені у Ліверпулі

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Легенди року Брюс Спрінгстін і Пол Маккартні виступили разом у Ліверпулі на стадіоні "Енфілд". Маккартні виконав з Спрінгстіном хіти The Beatles.

Возз'єднання, про яке мріють музичні фанати: Брюс Спрінгстін і Пол Маккартні зіграли разом на сцені у Ліверпулі

Зірка "Бітлз" приєднався до Спрінгстіна під час його другого концерта на стадіоні "Енфілд" і зіграв один зі своїх найбільших хітів.  Легенди подарували фанатам зворушливі моменти.

Передає УНН із посиланням на The Independent.

 Деталі

Американський вокаліст, гітарист, композитор Брюс Спрінгстін під час свого виступу у Ліверпулі на сцені заповненого вщент стадіону "Енфілд Роуд" привітав ікону легендарних The Beatles, запросивши його на сцену.

Неймовірно, мрія здійснилася: грати тут, у Ліверпулі, з сером Полом Маккартні

- сказав Спрінгстін. 

82-річний Пол Маккартні доєднався до другого з двох концертів Брюса Спрінгстіна на стадіоні "Енфілд". Дві рок-легенди разом виконали дві пісні: Can't Buy Me Love The Beatles та Kansas City, кавер на Little Willie Littlefield. Дует привів у захват 60 000 присутніх глядачів.

Довідково

Маккартні та Спрінгстін раніше виступали разом кілька разів, зокрема, коли славетний басист "Бітлз" виступив хедлайнером на Гластонбері у 2022 році.

Маккартні повернувся до рідного міста з особливим візитом. Великий натовп студентів зібрався біля будівлі, всі вони сподівалися отримати автограф від "Бітла" та/або "Боса".

Однак, в той час як Спрінгстін непомітно увійшов до будівлі через окремий вхід, Маккартні був у піднесеному настрої, вітаючи своїх шанувальників. Особливо зворушливим був момент, коли одна з фанаток, явно схвильована, тепло обійняла музиканта - момент, який підкреслив особливий зв'язок між артистом та аудиторією.

Нагадаємо

Американський рок-музикант Брюс Спрінгстін розкритикував адміністрацію Трампа, назвавши її корумпованою, некомпетентною і зрадницькою. Він закликав до захисту демократії.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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