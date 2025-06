Возз'єднання, про яке мріють музичні фанати: Брюс Спрінгстін і Пол Маккартні зіграли разом на сцені у Ліверпулі

Зірка "Бітлз" приєднався до Спрінгстіна під час його другого концерта на стадіоні "Енфілд" і зіграв один зі своїх найбільших хітів. Легенди подарували фанатам зворушливі моменти.

Передає УНН із посиланням на The Independent.

Деталі

Американський вокаліст, гітарист, композитор Брюс Спрінгстін під час свого виступу у Ліверпулі на сцені заповненого вщент стадіону "Енфілд Роуд" привітав ікону легендарних The Beatles, запросивши його на сцену.

Неймовірно, мрія здійснилася: грати тут, у Ліверпулі, з сером Полом Маккартні - сказав Спрінгстін.

82-річний Пол Маккартні доєднався до другого з двох концертів Брюса Спрінгстіна на стадіоні "Енфілд". Дві рок-легенди разом виконали дві пісні: Can't Buy Me Love The Beatles та Kansas City, кавер на Little Willie Littlefield. Дует привів у захват 60 000 присутніх глядачів.

Довідково

Маккартні та Спрінгстін раніше виступали разом кілька разів, зокрема, коли славетний басист "Бітлз" виступив хедлайнером на Гластонбері у 2022 році.

Маккартні повернувся до рідного міста з особливим візитом. Великий натовп студентів зібрався біля будівлі, всі вони сподівалися отримати автограф від "Бітла" та/або "Боса".

Однак, в той час як Спрінгстін непомітно увійшов до будівлі через окремий вхід, Маккартні був у піднесеному настрої, вітаючи своїх шанувальників. Особливо зворушливим був момент, коли одна з фанаток, явно схвильована, тепло обійняла музиканта - момент, який підкреслив особливий зв'язок між артистом та аудиторією.

Нагадаємо

