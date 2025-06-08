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Воссоединение, о котором мечтают музыкальные фанаты: Брюс Спрингстин и Пол Маккартни сыграли вместе на сцене в Ливерпуле

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Легенды рока Брюс Спрингстин и Пол Маккартни выступили вместе в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Маккартни исполнил со Спрингстином хиты The Beatles.

Воссоединение, о котором мечтают музыкальные фанаты: Брюс Спрингстин и Пол Маккартни сыграли вместе на сцене в Ливерпуле

Звезда "Битлз" присоединился к Спрингстину во время его второго концерта на стадионе "Энфилд" и сыграл один из своих самых больших хитов.  Легенды подарили фанатам трогательные моменты.

Передает УНН со ссылкой на The Independent.

 Детали

Американский вокалист, гитарист, композитор Брюс Спрингстин во время своего выступления в Ливерпуле на сцене заполненного до отказа стадиона "Энфилд Роуд" приветствовал икону легендарных The Beatles, пригласив его на сцену.

Невероятно, мечта осуществилась: играть здесь, в Ливерпуле, с сэром Полом Маккартни

- сказал Спрингстин. 

82-летний Пол Маккартни присоединился ко второму из двух концертов Брюса Спрингстина на стадионе "Энфилд". Две рок-легенды вместе исполнили две песни: Can't Buy Me Love The Beatles и Kansas City, кавер на Little Willie Littlefield. Дуэт привел в восторг 60 000 присутствующих зрителей.

Справка

Маккартни и Спрингстин ранее выступали вместе несколько раз, в частности, когда знаменитый басист "Битлз" выступил хедлайнером на Гластонбери в 2022 году.

Маккартни вернулся в родной город с особым визитом. Большая толпа студентов собралась возле здания, все они надеялись получить автограф от "Битла" и/или "Босса".

Однако, в то время как Спрингстин незаметно вошел в здание через отдельный вход, Маккартни был в приподнятом настроении, приветствуя своих поклонников. Особенно трогательным был момент, когда одна из фанаток, явно взволнованная, тепло обняла музыканта - момент, который подчеркнул особую связь между артистом и аудиторией.

Напомним

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин раскритиковал администрацию Трампа, назвав ее коррумпированной, некомпетентной и предательской. Он призвал к защите демократии.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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