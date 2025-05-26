Наїзд на фанів "Ліверпуля": поліція затримала 53-річного британця

У зв'язку з інцидентом у Ліверпулі, коли автомобіль врізався в натовп людей, які святкували перемогу футбольного клубу "Ліверпуль" у Прем'єр-лізі, затримано 53-річного громадянина Великої Британії. Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію, передає УНН.

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Поліцейські уточнюють, що затриманий – британець, який живе в районі Ліверпуля.

Про причини події поки не повідомляється, поліція також не підтверджує, що заарештовано саме водія автомобіля.

Немає офіційних даних і про кількість постраждалих, проте свідки кажуть, що чули крики людей, і описують "жахливі сцени".

ЗМІ повідомляє, що людина, яка перебувала за кермом автомобіля, судячи з усього, не намагалася зупинитися.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер подякував екстреним службам за швидку реакцію на подію та висловив співчуття постраждалим. Він назвав інцидент жахливим.

У Британії автомобіль в'їхав у натовп футбольних фанатів "Ліверпуля", є затриманий