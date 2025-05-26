Наїзд на фанів "Ліверпуля": поліція затримала 53-річного британця
Київ • УНН
Після інциденту в Ліверпулі, де автомобіль врізався в натовп святкуючих перемогу фанатів, затримано 53-річного британця. Поліція з'ясовує причини події, свідки повідомляють про жахливі сцени.
У зв'язку з інцидентом у Ліверпулі, коли автомобіль врізався в натовп людей, які святкували перемогу футбольного клубу "Ліверпуль" у Прем'єр-лізі, затримано 53-річного громадянина Великої Британії. Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію, передає УНН.
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Поліцейські уточнюють, що затриманий – британець, який живе в районі Ліверпуля.
Про причини події поки не повідомляється, поліція також не підтверджує, що заарештовано саме водія автомобіля.
Немає офіційних даних і про кількість постраждалих, проте свідки кажуть, що чули крики людей, і описують "жахливі сцени".
ЗМІ повідомляє, що людина, яка перебувала за кермом автомобіля, судячи з усього, не намагалася зупинитися.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер подякував екстреним службам за швидку реакцію на подію та висловив співчуття постраждалим. Він назвав інцидент жахливим.
У Британії автомобіль в'їхав у натовп футбольних фанатів "Ліверпуля", є затриманий26.05.2025, 21:45 • 686 переглядiв