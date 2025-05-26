Наезд на фанатов "Ливерпуля": полиция задержала 53-летнего британца

В связи с инцидентом в Ливерпуле, когда автомобиль врезался в толпу людей, праздновавших победу футбольного клуба "Ливерпуль" в Премьер-лиге, задержан 53-летний гражданин Великобритании. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию, передает УНН.

Детали

Полицейские уточняют, что задержанный – британец, проживающий в районе Ливерпуля.

О причинах происшествия пока не сообщается, полиция также не подтверждает, что арестован именно водитель автомобиля.

Нет официальных данных и о количестве пострадавших, однако свидетели говорят, что слышали крики людей, и описывают "ужасные сцены".

СМИ сообщает, что человек, находившийся за рулем автомобиля, судя по всему, не пытался остановиться.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию на происшествие и выразил соболезнования пострадавшим. Он назвал инцидент ужасным.

В Британии автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов "Ливерпуля", есть задержанный