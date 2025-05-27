Поліція: водій, який в'їхав у вболівальників футбольного клубу Ліверпуль, діяв самостійно - інцидент не розглядається як теракт

53-річний британець в’їхав мікроавтобусом у натовп вболівальників "Ліверпуля", які святкували перемогу команди в Прем’єр-лізі, поранив понад 45 осіб. За словами поліції, водій, якого було заарештовано, імовірно, діяв самостійно, і інцидент не розглядається як теракт. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Дейв Кітчін з Північно-Західної служби швидкої допомоги, до лікарень було доставлено 27 людей, з них двоє у важкому стані. Ще 20 осіб отримали незначні травми і були оглянуті на місці. Серед постраждалих — щонайменше четверо дітей.

Чотири людини, включно з дитиною, опинилися під мікроавтобусом, і рятувальникам довелося піднімати транспорт, щоб їх витягти. Один парамедик, який пересувався на велосипеді, також потрапив під удар, але не постраждав.

Під кінець параду сірий мікроавтобус виїхав на маршрут святкування і в’їхав у натовп фанатів, які були загорнуті в червоні шарфи, футболки та іншу атрибутику "Ліверпуля". На відео в соцмережах видно, як фургон збиває чоловіка, підкидаючи його в повітря, а потім врізається в більшу групу людей, штовхаючи їх перед собою вулицею.

"Він їхав надзвичайно швидко", — розповів Гаррі Рашид, який перебував поруч із дружиною та двома маленькими доньками. "Спочатку ми просто чули удари — це були люди, яких збивав капот фургона".

За його словами, натовп кинувся до зупиненого автомобіля й почав трощити вікна.

"Але потім він знову натиснув на газ і просто прорвався крізь решту — він не зупинявся", — сказав Рашид. "Це було жахливо. Чулися глухі удари, коли він наїжджав на людей".

Наїзд на фанів "Ліверпуля": поліція затримала 53-річного британця

Поліція повідомила, що веде ретельне розслідування причин аварії та закликала не поширювати чутки чи шокуючі відео в інтернеті.

Також було зазначено, що підозрюваний — білий чоловік, можливо, з метою запобігти дезінформації в соцмережах.

Прем’єр-міністр Кір Стармер назвав подію жахливою та висловив подяку рятувальникам.

Нагадаємо

У Ліверпулі автомобіль скоїв наїзд на пішоходів, які святкували перемогу футбольного клубу. Поліція затримала водія, прем'єр-міністр в курсі події.