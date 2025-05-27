Полиция: водитель, въехавший в болельщиков футбольного клуба Ливерпуль, действовал самостоятельно - инцидент не рассматривается как теракт

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 39467 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 120709 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 109019 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 126342 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 133788 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 97248 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 94699 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 87281 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 82143 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 86678 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
86%
747мм
Популярные новости

Германия не меняла ограничения дальности ударов по рф - вице-канцлер

26 мая, 23:45 • 76517 просмотра

Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА

27 мая, 00:50 • 38180 просмотра

ISW: россия наращивает производство "шахедов" и увеличивает запасы ракет, готовясь к длительной войне против Украины и НАТО

01:27 • 25516 просмотра

Отстраненный от выборов президента Румынии пророссийский Джорджеску уходит из политики – обращение

01:58 • 19857 просмотра

Глава МИД Германии отверг критику рф после снятия ограничений на дальнобойные удары

06:05 • 15286 просмотра
публикации

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 85647 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 476521 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 510203 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 459849 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 549485 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кир Стармер

Фридрих Мерц

Элон Маск

Марко Рубио

Карл III

Актуальные места

Великобритания

Киев

Ливерпуль

Европа

Запорожская область

Реклама
УНН Lite

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижен": стали известны первые имена из актерского состава

07:08 • 1332 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 38017 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 62455 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 186400 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 291744 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Тесла Модель Y

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Нью-Йорк Таймс

Полиция: водитель, въехавший в болельщиков футбольного клуба Ливерпуль, действовал самостоятельно - инцидент не рассматривается как теракт

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В Ливерпуле 53-летний мужчина въехал в толпу болельщиков, ранив более 45 человек, среди которых дети. Полиция заявляет, что это не теракт, водитель действовал самостоятельно.

Полиция: водитель, въехавший в болельщиков футбольного клуба Ливерпуль, действовал самостоятельно - инцидент не рассматривается как теракт

53-летний британец въехал микроавтобусом в толпу болельщиков "Ливерпуля", которые праздновали победу команды в Премьер-лиге, ранил более 45 человек. По словам полиции, водитель, который был арестован, вероятно, действовал самостоятельно, и инцидент не рассматривается как теракт. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Дэйв Китчин из Северо-Западной службы скорой помощи, в больницы было доставлено 27 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Еще 20 человек получили незначительные травмы и были осмотрены на месте. Среди пострадавших - не менее четырех детей.

Четыре человека, включая ребенка, оказались под микроавтобусом, и спасателям пришлось поднимать транспорт, чтобы их вытащить. Один парамедик, который передвигался на велосипеде, также попал под удар, но не пострадал.

Под конец парада серый микроавтобус выехал на маршрут празднования и въехал в толпу фанатов, которые были завернуты в красные шарфы, футболки и другую атрибутику "Ливерпуля". На видео в соцсетях видно, как фургон сбивает мужчину, подбрасывая его в воздух, а затем врезается в большую группу людей, толкая их перед собой по улице.

"Он ехал чрезвычайно быстро", - рассказал Гарри Рашид, который находился рядом с женой и двумя маленькими дочерьми. "Сначала мы просто слышали удары - это были люди, которых сбивал капот фургона".

По его словам, толпа бросилась к остановленному автомобилю и начала крушить окна.

"Но потом он снова нажал на газ и просто прорвался сквозь остальных - он не останавливался", - сказал Рашид. "Это было ужасно. Слышались глухие удары, когда он наезжал на людей".

Наезд на фанатов "Ливерпуля": полиция задержала 53-летнего британца 26.05.25, 22:29 • 2866 просмотров

Полиция сообщила, что ведет тщательное расследование причин аварии и призвала не распространять слухи или шокирующие видео в интернете.

Также было отмечено, что подозреваемый - белый мужчина, возможно, с целью предотвратить дезинформацию в соцсетях.

Премьер-министр Кир Стармер назвал произошедшее ужасным и выразил благодарность спасателям.

Напомним

В Ливерпуле автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые праздновали победу футбольного клуба. Полиция задержала водителя, премьер-министр в курсе произошедшего.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Кир Стармер
Ливерпуль
Brent
$63.96
Bitcoin
$108,924.50
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,351.69
Ethereum
$2,569.40