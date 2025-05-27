Полиция: водитель, въехавший в болельщиков футбольного клуба Ливерпуль, действовал самостоятельно - инцидент не рассматривается как теракт

53-летний британец въехал микроавтобусом в толпу болельщиков "Ливерпуля", которые праздновали победу команды в Премьер-лиге, ранил более 45 человек. По словам полиции, водитель, который был арестован, вероятно, действовал самостоятельно, и инцидент не рассматривается как теракт. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Дэйв Китчин из Северо-Западной службы скорой помощи, в больницы было доставлено 27 человек, из них двое в тяжелом состоянии. Еще 20 человек получили незначительные травмы и были осмотрены на месте. Среди пострадавших - не менее четырех детей.

Четыре человека, включая ребенка, оказались под микроавтобусом, и спасателям пришлось поднимать транспорт, чтобы их вытащить. Один парамедик, который передвигался на велосипеде, также попал под удар, но не пострадал.

Под конец парада серый микроавтобус выехал на маршрут празднования и въехал в толпу фанатов, которые были завернуты в красные шарфы, футболки и другую атрибутику "Ливерпуля". На видео в соцсетях видно, как фургон сбивает мужчину, подбрасывая его в воздух, а затем врезается в большую группу людей, толкая их перед собой по улице.

"Он ехал чрезвычайно быстро", - рассказал Гарри Рашид, который находился рядом с женой и двумя маленькими дочерьми. "Сначала мы просто слышали удары - это были люди, которых сбивал капот фургона".

По его словам, толпа бросилась к остановленному автомобилю и начала крушить окна.

"Но потом он снова нажал на газ и просто прорвался сквозь остальных - он не останавливался", - сказал Рашид. "Это было ужасно. Слышались глухие удары, когда он наезжал на людей".

Наезд на фанатов "Ливерпуля": полиция задержала 53-летнего британца

Полиция сообщила, что ведет тщательное расследование причин аварии и призвала не распространять слухи или шокирующие видео в интернете.

Также было отмечено, что подозреваемый - белый мужчина, возможно, с целью предотвратить дезинформацию в соцсетях.

Премьер-министр Кир Стармер назвал произошедшее ужасным и выразил благодарность спасателям.

Напомним

В Ливерпуле автомобиль совершил наезд на пешеходов, которые праздновали победу футбольного клуба. Полиция задержала водителя, премьер-министр в курсе произошедшего.