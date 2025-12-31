Крадіжка кабелів паралізувала залізничне сполучення в Англії у новорічну ніч

$42.390.17
Ексклюзив
20:23 • 10510 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 12418 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 13895 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 16021 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 16280 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 17703 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 20765 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19824 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17541 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15884 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
20:23 • 10508 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 18728 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 67018 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 67587 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 61364 перегляди
Крадіжка кабелів паралізувала залізничне сполучення в Англії у новорічну ніч

Київ • УНН

 • 1538 перегляди

В Англії у новорічну ніч скасували та затримали поїзди через крадіжку 200 метрів сигнальних кабелів між Донкастером і Шеффілдом. Це призвело до скасування 13 рейсів та затримки 83 поїздів на понад 15 годин.

Крадіжка кабелів паралізувала залізничне сполучення в Англії у новорічну ніч

У новорічну ніч в Англії сталися масові скасування та затримки поїздів через крадіжку 200 метрів сигнальних кабелів між Донкастером і Шеффілдом. Інцидент, зафіксований близько 04:00 за Гринвічем, спричинив збій у роботі сигнальних систем, що змусило поїзди курсувати зі зниженою швидкістю. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними Network Rail, злочин призвів до скасування 13 рейсів, а ще 83 поїзди затрималися загалом на понад 15 годин. Проблема торкнулася маршрутів компаній Northern, CrossCountry та TransPennine Express, зокрема сполучень з Единбургом, Бірмінгемом та Ліверпулем. Для пасажирів постраждалих регіонів залізничники тимчасово зняли обмеження на використання квитків у пікові години.

Представники галузі наголосили, що такі крадіжки є смертельно небезпечними через високу напругу в кабелях і завдають державі мільйонних збитків. Повноцінний ремонт інфраструктури заплановано на ніч, після проходження останнього пасажирського поїзда. Наразі Британська транспортна поліція розшукує винних, а залізничні служби працюють над впровадженням нових систем захисту мідних кабелів.

У Фінській затоці пошкодили підводний кабель зв’язку між Естонією та Фінляндією31.12.25, 15:03 • 2508 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Новий рік
Техніка
Державний бюджет
Електроенергія
Ліверпуль
Фінляндія
Англія
Естонія