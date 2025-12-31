Крадіжка кабелів паралізувала залізничне сполучення в Англії у новорічну ніч

У новорічну ніч в Англії сталися масові скасування та затримки поїздів через крадіжку 200 метрів сигнальних кабелів між Донкастером і Шеффілдом. Інцидент, зафіксований близько 04:00 за Гринвічем, спричинив збій у роботі сигнальних систем, що змусило поїзди курсувати зі зниженою швидкістю. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними Network Rail, злочин призвів до скасування 13 рейсів, а ще 83 поїзди затрималися загалом на понад 15 годин. Проблема торкнулася маршрутів компаній Northern, CrossCountry та TransPennine Express, зокрема сполучень з Единбургом, Бірмінгемом та Ліверпулем. Для пасажирів постраждалих регіонів залізничники тимчасово зняли обмеження на використання квитків у пікові години.

Представники галузі наголосили, що такі крадіжки є смертельно небезпечними через високу напругу в кабелях і завдають державі мільйонних збитків. Повноцінний ремонт інфраструктури заплановано на ніч, після проходження останнього пасажирського поїзда. Наразі Британська транспортна поліція розшукує винних, а залізничні служби працюють над впровадженням нових систем захисту мідних кабелів.

