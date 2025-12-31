Кража кабелей парализовала железнодорожное сообщение в Англии в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Англии произошли массовые отмены и задержки поездов из-за кражи 200 метров сигнальных кабелей между Донкастером и Шеффилдом. Инцидент, зафиксированный около 04:00 по Гринвичу, вызвал сбой в работе сигнальных систем, что заставило поезда курсировать с пониженной скоростью. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

По данным Network Rail, преступление привело к отмене 13 рейсов, а еще 83 поезда задержались в общей сложности более чем на 15 часов. Проблема затронула маршруты компаний Northern, CrossCountry и TransPennine Express, в частности сообщения с Эдинбургом, Бирмингемом и Ливерпулем. Для пассажиров пострадавших регионов железнодорожники временно сняли ограничения на использование билетов в пиковые часы.

Представители отрасли подчеркнули, что такие кражи смертельно опасны из-за высокого напряжения в кабелях и наносят государству миллионные убытки. Полноценный ремонт инфраструктуры запланирован на ночь, после прохождения последнего пассажирского поезда. В настоящее время Британская транспортная полиция разыскивает виновных, а железнодорожные службы работают над внедрением новых систем защиты медных кабелей.

В Финском заливе повредили подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией