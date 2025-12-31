$42.390.17
18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
УНН Lite
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49
Кража кабелей парализовала железнодорожное сообщение в Англии в новогоднюю ночь

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Англии в новогоднюю ночь отменили и задержали поезда из-за кражи 200 метров сигнальных кабелей между Донкастером и Шеффилдом. Это привело к отмене 13 рейсов и задержке 83 поездов более чем на 15 часов.

Кража кабелей парализовала железнодорожное сообщение в Англии в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Англии произошли массовые отмены и задержки поездов из-за кражи 200 метров сигнальных кабелей между Донкастером и Шеффилдом. Инцидент, зафиксированный около 04:00 по Гринвичу, вызвал сбой в работе сигнальных систем, что заставило поезда курсировать с пониженной скоростью. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

По данным Network Rail, преступление привело к отмене 13 рейсов, а еще 83 поезда задержались в общей сложности более чем на 15 часов. Проблема затронула маршруты компаний Northern, CrossCountry и TransPennine Express, в частности сообщения с Эдинбургом, Бирмингемом и Ливерпулем. Для пассажиров пострадавших регионов железнодорожники временно сняли ограничения на использование билетов в пиковые часы.

Представители отрасли подчеркнули, что такие кражи смертельно опасны из-за высокого напряжения в кабелях и наносят государству миллионные убытки. Полноценный ремонт инфраструктуры запланирован на ночь, после прохождения последнего пассажирского поезда. В настоящее время Британская транспортная полиция разыскивает виновных, а железнодорожные службы работают над внедрением новых систем защиты медных кабелей.

В Финском заливе повредили подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией31.12.25, 15:03 • 2292 просмотра

Степан Гафтко

