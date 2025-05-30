5 тисяч 400 поліцейських залучать до охорони порядку у Парижі під час фіналу Ліги чемпіонів - Reuters
Київ • УНН
У Парижі 5400 поліцейських стежитимуть за порядком під час фіналу Ліги чемпіонів. Місцева влада побоюється заворушень через можливі дії вболівальників ПСЖ.
Громадський порядок під час фінальної гри Ліги чемпіонів УЄФА між "Парі Сен-Жермен" та "Інтером" у Парижі забезпечуватимуть 5 тисяч 400 поліцейських. Як пише УНН, про це повідомляє Reuters з посиланням на начальника місцевої поліції.
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Про передбачувану чисельність правоохоронців на вулицях столиці повідомив начальник поліції Лоран Нуньєс у п'ятницю, в інтерв'ю французькому телеканалу Cnews
Можливо, поліція побоюється, що у суботу, 31 травня, хоча гра і відбудеться у німецькому Мюнхені, дії вболівальників "Парі Сен-Жермен" можуть перерости в заворушення у Парижі.
Особи, які приходять виключно для того, щоб вчиняти вандалізм та грабувати підприємства, – це тенденція, над якою ми, очевидно, систематично працюємо. Це також буде актуально в суботу ввечері
У світлі інциденту в Ліверпулі на початку цього тижня, коли автомобіль врізався у футбольних уболівальників, Нуньєс заявив, що рух навколо Тріумфальної арки – однієї з найвідоміших пам'яток міста, буде перекрито з полудня суботи, а бульвар Єлисейські поля та прилеглі вулиці також будуть закриті того ж вечора.
З 18:00 (16:00 за Гринвічем) цієї суботи рух транспорту на Єлисейських полях та перпендикулярних вулицях буде припинено
Нагадаємо
Перемога ПСЖ над Арсеналом, яка забезпечила їм місце у фіналі, викликала ніч заворушень у Парижі, внаслідок чого 47 людей було заарештовано, а ще троє отримали поранення після того, як їх збила машина.