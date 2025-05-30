5 тисяч 400 поліцейських залучать до охорони порядку у Парижі під час фіналу Ліги чемпіонів - Reuters

Громадський порядок під час фінальної гри Ліги чемпіонів УЄФА між "Парі Сен-Жермен" та "Інтером" у Парижі забезпечуватимуть 5 тисяч 400 поліцейських. Як пише УНН, про це повідомляє Reuters з посиланням на начальника місцевої поліції.

Про передбачувану чисельність правоохоронців на вулицях столиці повідомив начальник поліції Лоран Нуньєс у п'ятницю, в інтерв'ю французькому телеканалу Cnews

Можливо, поліція побоюється, що у суботу, 31 травня, хоча гра і відбудеться у німецькому Мюнхені, дії вболівальників "Парі Сен-Жермен" можуть перерости в заворушення у Парижі.

Особи, які приходять виключно для того, щоб вчиняти вандалізм та грабувати підприємства, – це тенденція, над якою ми, очевидно, систематично працюємо. Це також буде актуально в суботу ввечері