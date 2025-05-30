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5 тисяч 400 поліцейських залучать до охорони порядку у Парижі під час фіналу Ліги чемпіонів - Reuters

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

У Парижі 5400 поліцейських стежитимуть за порядком під час фіналу Ліги чемпіонів. Місцева влада побоюється заворушень через можливі дії вболівальників ПСЖ.

5 тисяч 400 поліцейських залучать до охорони порядку у Парижі під час фіналу Ліги чемпіонів - Reuters

Громадський порядок під час фінальної гри Ліги чемпіонів УЄФА між "Парі Сен-Жермен" та "Інтером" у Парижі забезпечуватимуть 5 тисяч 400 поліцейських. Як пише УНН, про це повідомляє Reuters з посиланням на начальника місцевої поліції.

Деталі

Про передбачувану чисельність правоохоронців на вулицях столиці повідомив начальник поліції Лоран Нуньєс у п'ятницю, в інтерв'ю французькому телеканалу Cnews

– повідомляє Reuters.

Можливо, поліція побоюється, що у суботу, 31 травня, хоча гра і відбудеться у німецькому Мюнхені, дії вболівальників "Парі Сен-Жермен" можуть перерости в заворушення у Парижі.

Особи, які приходять виключно для того, щоб вчиняти вандалізм та грабувати підприємства, – це тенденція, над якою ми, очевидно, систематично працюємо. Це також буде актуально в суботу ввечері

 – зазначив начальник поліції Лоран Нуньєс.

У світлі інциденту в Ліверпулі на початку цього тижня, коли автомобіль врізався у футбольних уболівальників, Нуньєс заявив, що рух навколо Тріумфальної арки – однієї з найвідоміших пам'яток міста, буде перекрито з полудня суботи, а бульвар Єлисейські поля та прилеглі вулиці також будуть закриті того ж вечора.

З 18:00 (16:00 за Гринвічем) цієї суботи рух транспорту на Єлисейських полях та перпендикулярних вулицях буде припинено

– сказав Нуньєс.

Нагадаємо

Перемога ПСЖ над Арсеналом, яка забезпечила їм місце у фіналі, викликала ніч заворушень у Парижі, внаслідок чого 47 людей було заарештовано, а ще троє отримали поранення після того, як їх збила машина.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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