5 тысяч 400 полицейских привлекут к охране порядка в Париже во время финала Лиги чемпионов - Reuters

$41.530.06
46.800.27
ukenru
В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом
Эксклюзив
13:21 • 7106 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
11:54 • 18092 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
11:01 • 20524 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

10:40 • 23242 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 37268 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 42968 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 26853 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 27969 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 152658 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 164332 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.5м/с
74%
748мм
Популярные новости

Обвал ледника в Швейцарии актуализировал риски изменения климата: тенденция глобальная и уже необратима - AP

30 мая, 06:05 • 8144 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 23659 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 23658 просмотра

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

30 мая, 09:00 • 13530 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 16095 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

14:15 • 6356 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

13:52 • 7496 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 16673 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

10:40 • 23242 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 37268 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

12:39 • 5060 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 24044 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 24023 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 117737 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 110313 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

5 тысяч 400 полицейских привлекут к охране порядка в Париже во время финала Лиги чемпионов - Reuters

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

В Париже 5400 полицейских будут следить за порядком во время финала Лиги чемпионов. Местные власти опасаются беспорядков из-за возможных действий болельщиков ПСЖ.

5 тысяч 400 полицейских привлекут к охране порядка в Париже во время финала Лиги чемпионов - Reuters

Общественный порядок во время финальной игры Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Интером" в Париже будут обеспечивать 5 тысяч 400 полицейских. Как пишет УНН, об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника местной полиции.

Детали

О предполагаемой численности правоохранителей на улицах столицы сообщил начальник полиции Лоран Нуньес в пятницу, в интервью французскому телеканалу Cnews

– сообщает Reuters.

Возможно, полиция опасается, что в субботу, 31 мая, хотя игра и состоится в немецком Мюнхене, действия болельщиков "Пари Сен-Жермен" могут перерасти в беспорядки в Париже.

Лица, которые приходят исключительно для того, чтобы совершать вандализм и грабить предприятия, – это тенденция, над которой мы, очевидно, систематически работаем. Это также будет актуально в субботу вечером

 – отметил начальник полиции Лоран Нуньес.

В свете инцидента в Ливерпуле в начале этой недели, когда автомобиль врезался в футбольных болельщиков, Нуньес заявил, что движение вокруг Триумфальной арки – одной из самых известных достопримечательностей города, будет перекрыто с полудня субботы, а бульвар Елисейские поля и прилегающие улицы также будут закрыты в тот же вечер.

С 18:00 (16:00 по Гринвичу) в эту субботу движение транспорта на Елисейских полях и перпендикулярных улицах будет прекращено

– сказал Нуньес.

Напомним

Победа ПСЖ над Арсеналом, которая обеспечила им место в финале, вызвала ночь беспорядков в Париже, в результате чего 47 человек были арестованы, а еще трое получили ранения после того, как их сбила машина.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоспортКриминал и ЧПНовости Мира
Ливерпуль
Reuters
Мюнхен
Париж
Brent
$62.55
Bitcoin
$105,510.60
S&P 500
$5,886.13
Tesla
$361.84
Газ TTF
$34.39
Золото
$3,300.69
Ethereum
$2,583.54