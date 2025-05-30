5 тысяч 400 полицейских привлекут к охране порядка в Париже во время финала Лиги чемпионов - Reuters

Общественный порядок во время финальной игры Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Интером" в Париже будут обеспечивать 5 тысяч 400 полицейских. Как пишет УНН, об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника местной полиции.

Детали

О предполагаемой численности правоохранителей на улицах столицы сообщил начальник полиции Лоран Нуньес в пятницу, в интервью французскому телеканалу Cnews – сообщает Reuters.

Возможно, полиция опасается, что в субботу, 31 мая, хотя игра и состоится в немецком Мюнхене, действия болельщиков "Пари Сен-Жермен" могут перерасти в беспорядки в Париже.

Лица, которые приходят исключительно для того, чтобы совершать вандализм и грабить предприятия, – это тенденция, над которой мы, очевидно, систематически работаем. Это также будет актуально в субботу вечером – отметил начальник полиции Лоран Нуньес.

В свете инцидента в Ливерпуле в начале этой недели, когда автомобиль врезался в футбольных болельщиков, Нуньес заявил, что движение вокруг Триумфальной арки – одной из самых известных достопримечательностей города, будет перекрыто с полудня субботы, а бульвар Елисейские поля и прилегающие улицы также будут закрыты в тот же вечер.

С 18:00 (16:00 по Гринвичу) в эту субботу движение транспорта на Елисейских полях и перпендикулярных улицах будет прекращено – сказал Нуньес.

Напомним

Победа ПСЖ над Арсеналом, которая обеспечила им место в финале, вызвала ночь беспорядков в Париже, в результате чего 47 человек были арестованы, а еще трое получили ранения после того, как их сбила машина.