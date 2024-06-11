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Україна сьогодні проведе товариський матч із Молдовою: в УАФ показали форму та оприлюднили офіційну заявку

Київ • УНН

 • 15276 перегляди

Сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти збірної Молдови на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Україна займає 22-е місце, А Молдова - 153-е в останньому рейтингу ФІФА.

Сьогодні в Кишиневі на стадіоні "Зімбру" збірна України проведе товариський матч проти команди Молдови (початок — о 19:00 за київським часом), передає УНН із посиланням на УАФ.

Деталі

Сьогоднішній товариський матч між збірними Молдови та України стане вже шостим поєдинком цих суперників в історії.

За даними УАФ, події сьогоднішнього матчу на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі висвітлюватимуть близько 60-ти акредитованих журналістів.

У квітневому рейтингу ФІФА сьогоднішній суперник, команда Молдови, посідає 153-тє місце. Збірна України — 22-га.

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Молдовська команда зіграє в синьому, додали в УАФ.

Крім того, вже відома офіційна заявка збірної України на матч проти Молдови (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

В УАФ додали, що до заявки на гру з Молдовою потрапили всі футболісти, які присутні в заявці нашої національної команди на Євро-2024.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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